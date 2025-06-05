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Млечный Путь мог погибнуть, но Вселенная передумала — узнайте, почему

2:17
Наука

Много лет считалось, что столкновение нашей Галактики с Туманностью Андромеды — лишь вопрос времени. По расчетам ученых, это должно было произойти примерно через 4,5 миллиарда лет. Но новое исследование меняет прежние представления.

Андромеда
Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Андромеда

Почему столкновение может не состояться

Астрофизики из Европы и США построили самую точную на сегодня компьютерную модель, описывающую гравитационные взаимодействия Млечного Пути и окружающих его галактик на горизонте 10 миллиардов лет. В этот раз ученые впервые включили в расчёты и влияние Малого Магелланова Облака.

"Несмотря на его относительно небольшую массу — около 15% от массы Млечного Пути — оно ощутимо влияет на траекторию нашей Галактики. Это, в свою очередь, значительно снижает вероятность столкновения с Туманностью Андромеды", — объясняет Тилль Савала, научный сотрудник Университета Хельсинки.

Что нового показала модель

По данным расчётов, вероятность того, что две галактики врежутся друг в друга в течение ближайших 5 миллиардов лет, составляет всего 2%. Даже через 10 миллиардов лет шанс столкновения не превышает 50%.

Ранее прогнозы почти однозначно говорили о грядущем слиянии галактик. Теперь же становится ясно, что всё может пойти совсем по другому сценарию.

Почему это важно

Млечный Путь не одинок — его окружают десятки карликовых и несколько крупных галактик. Самая заметная среди них — Туманность Андромеды (она же галактика М31), находящаяся в 2,5 млн световых лет от нас.

До сих пор ученые считали её "галактикой-смертником", обреченной на столкновение с нашей. Но теперь оказывается: катастрофа не так неизбежна, как предполагалось.

В чем интрига

"В окружающей Вселенной мы наблюдаем тысячи случаев столкновений и слияний галактик. Мы думали, что наша Галактика ждет такая же участь. Но теперь ясно: Млечный Путь вполне может избежать этого сценария", — подытожил профессор Даремского университета Карлос Фрэнк.

Уточнения

Андроме́да (лат Andromeda) — созвездие северного полушария звёздного неба. Одно из 48 созвездий, перечисленных греко-римским астрономом II века Птолемеем, и одно из 88 современных созвездий.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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