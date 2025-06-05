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Что добавили в канализацию, чтобы она начала работать эффективнее — простой, но гениальный ход

2:14
Наука

Ученые из Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) нашли способ заметно повысить эффективность канализационных очистных сооружений — без расширения их объема и с минимальными затратами. Новая технология может изменить подход к биологической очистке сточных вод на десятилетия вперед.

Очистные
Фото: https://commons.wikimedia.org by Pavel Hrdlička (Czech Wikipedia user Packa), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Очистные

Что предложили томские инженеры

Исследователи разработали уникальное устройство — безбарьерный наносекундный озонатор и автоматическую систему подачи озоно-воздушной смеси, управляемую датчиками. Главное отличие — подача микродоз озона непосредственно в аэротенк, где протекают ключевые процессы очистки.

Как это работает

Озон, известный как мощный окислитель и антисептик, в небольших дозах не убивает, а наоборот — стимулирует полезные бактерии, ответственные за разложение загрязняющих веществ. Новое оборудование точно регулирует дозировку озона, подстраиваясь под текущие условия в аэротенке.

Эффект на практике

Натурные испытания на предприятии АО "Томскнефть" показали впечатляющий результат: производительность аэротенков выросла на 30-50%. Причем без сложных перестроек или дорогостоящей модернизации инфраструктуры.

"При относительно небольших капитальных затратах внедрение данной технологии позволит значительно повысить эффективность и устойчивость работы канализационных сооружений", — рассказала Анна Цхе, ассистент кафедры теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве ТГАСУ.

Что дальше

Сейчас технология проходит пусконаладочные работы и уже внесена в проектную документацию для будущих реконструкций. В ближайших планах — разработка лабораторного биореактора, который позволит в деталях моделировать работу очистных сооружений, включая все этапы — от аэрации до озонирования.

Будущее уже рядом

Разработка ведется в рамках стратегической инициативы вуза "Инфраструктурная безопасность (Инженерный экстрим)". После прохождения всех испытаний инновация может выйти на рынок в серийном производстве.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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