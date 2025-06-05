Арктика готовится к новому формату жизни: вездеход-дом для кочевников уже в разработке

Можно ли жить в тундре с комфортом, не отказываясь от традиционного уклада? В России создают уникальный транспорт, способный стать настоящим домом для кочевников Севера. Проект разрабатывается компанией "Звезда" — производителем вездеходов-амфибий, и обещает перевернуть представление о мобильности в условиях вечной мерзлоты.
Как рассказала Надежда Филиппова, профессор МАДИ и консультант компании, уже к концу года будет готово техническое задание для создания вездехода-автодома. Сбор предложений идёт по всей России: важно учесть потребности разных регионов и климатов.
"Мы хотим предложить вариант, который бы устроил всех и стал бы платформой с различными модификациями в зависимости от климатических и природных условий", — пояснила она.
Особое внимание — экологичности. Шины низкого давления сводят к минимуму воздействие на хрупкую тундровую почву.
Семейство машин от "Звезды" уже включает более 35 моделей: от грузовых до пассажирских, включая комбинированные. Используются разные двигатели и колёсные формулы. Вездеходы проходят суровую проверку в Красноярском крае, Ямале и на Чукотке, участвуют в экспедициях МЧС и Минобороны.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу новой техники, в Якутске планируется открыть специализированный центр по обучению и обслуживанию. Это станет важным шагом в развитии региональной инфраструктуры.
Проект начался в 2010 году в рамках программы Минобрнауки РФ. С 2020-го "Звезда" выпускает технику мелкими партиями. Более 30 модификаций уже используются государственными структурами, включая ФСБ.
Проект был представлен на II Женском Арктическом форуме в Архангельске. Там продолжатся обсуждения инициатив, в которых женщины играют ключевую роль в развитии арктических территорий.
Коче́вники - этносы, народы, народности и племена, исторически сложившиеся в кочевых — номадических - этнокультурных условиях (др.-греч. νομάδες [nomádes] мн. ч. от νομάς "кочевник" ← νομός "пастбище, выгон").
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