Арктика готовится к новому формату жизни: вездеход-дом для кочевников уже в разработке

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли жить в тундре с комфортом, не отказываясь от традиционного уклада? В России создают уникальный транспорт, способный стать настоящим домом для кочевников Севера. Проект разрабатывается компанией "Звезда" — производителем вездеходов-амфибий, и обещает перевернуть представление о мобильности в условиях вечной мерзлоты.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Ninara from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кочевники

Миссия — удобство и адаптация

Как рассказала Надежда Филиппова, профессор МАДИ и консультант компании, уже к концу года будет готово техническое задание для создания вездехода-автодома. Сбор предложений идёт по всей России: важно учесть потребности разных регионов и климатов.

"Мы хотим предложить вариант, который бы устроил всех и стал бы платформой с различными модификациями в зависимости от климатических и природных условий", — пояснила она.

Особое внимание — экологичности. Шины низкого давления сводят к минимуму воздействие на хрупкую тундровую почву.

Производство с опытом

Семейство машин от "Звезды" уже включает более 35 моделей: от грузовых до пассажирских, включая комбинированные. Используются разные двигатели и колёсные формулы. Вездеходы проходят суровую проверку в Красноярском крае, Ямале и на Чукотке, участвуют в экспедициях МЧС и Минобороны.

Обучение и обслуживание — в Якутске

Чтобы обеспечить бесперебойную работу новой техники, в Якутске планируется открыть специализированный центр по обучению и обслуживанию. Это станет важным шагом в развитии региональной инфраструктуры.

От разработки до серийного выпуска

Проект начался в 2010 году в рамках программы Минобрнауки РФ. С 2020-го "Звезда" выпускает технику мелкими партиями. Более 30 модификаций уже используются государственными структурами, включая ФСБ.

Арктика с женским голосом

Проект был представлен на II Женском Арктическом форуме в Архангельске. Там продолжатся обсуждения инициатив, в которых женщины играют ключевую роль в развитии арктических территорий.

Уточнения

Коче́вники - этносы, народы, народности и племена, исторически сложившиеся в кочевых — номадических - этнокультурных условиях (др.-греч. νομάδες [nomádes] мн. ч. от νομάς "кочевник" ← νομός "пастбище, выгон").

