Опасные уроки из истории: генетика майя и экологические кризисы

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние исследования древней ДНК майя предлагают уникальную возможность понять генетические корни одной из самых загадочных и великих цивилизаций Древней Америки.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Руины майя в Тулуме

Майя, создавшие высокоразвитое общество, культуру и архитектуру, оставили после себя много вопросов, которые учёные теперь пытаются разгадать с помощью передовых генетических технологий.

Одним из основных выводов исследования является то, что в период расцвета цивилизации, особенно в Копане, происходил активный генетический обмен с горными регионами Мексики. Этот процесс обмена не только затронул культуру и традиции, но и сыграл важную роль в изменении демографической структуры.

Генетика показала, что численность населения во времена расцвета была значительно выше, а в период упадка, когда цивилизация майя переживала экономический и экологический кризис, она существенно сократилась.

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, базируется на восстановленных геномах семи человек, найденных в Копане — одном из крупнейших городов майя. Целью учёных было не только изучить генетические особенности этих людей, но и проследить, как изменения в их геноме могут рассказать о переходах в социальной и культурной жизни майя.

Один из самых интересных аспектов этого исследования — это понимание того, как генетика может быть связана с экологическим стрессом. Падение майя, в том числе разрушение сельского хозяйства, засуха и другие природные катастрофы, привели к сокращению численности населения и в конечном итоге к упадку цивилизации. Сегодня эти уроки могут быть полезны для современного мира, поскольку мы сталкиваемся с аналогичными экологическими вызовами, такими как изменение климата и нехватка ресурсов.

Руководитель исследования, генетик доктор Дж. Сигеки Накагоме, подчёркивает, что древняя геномика является ключом к разгадке множества исторических вопросов, которые долго оставались за пределами археологии и антропологии. Эти данные помогают соединить археологические находки и экологические исследования, создавая более полное представление о жизни майя и причинах их упадка.

В будущем исследователи планируют расширить выборку, анализируя более древнюю ДНК из других регионов майя. Сравнение генетических данных с археологическими и экологическими фактами позволит более точно выяснить, какие социальные и экологические факторы определяли судьбу этой великой цивилизации.

Уточнения

Копа́н (исп. Copán) — одно из крупнейших археологических городищ на территории Гондураса (одно из древних названий городища и окрестностей — Хушвинтик).

