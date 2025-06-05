Нашли зону памяти: важное открытие в исследовании мозга

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Что именно заставляет нас узнавать знакомый предмет и вдруг вспоминать, где мы его видели? Ответ оказался глубже, чем считалось раньше — буквально на уровне разных участков мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Передняя и задняя память

Новое исследование показало: передняя и задняя части гиппокампа — главного "памятного" центра мозга — отвечают за абсолютно разные аспекты ассоциативной памяти. Если передняя часть активируется, когда человек узнаёт предмет, то задняя — когда нужно вспомнить, в каком контексте он этот предмет видел.

"Нам удалось точно описать, как разные области гиппокампа координируют работу при запоминании и вспоминании информации. Это позволяет лучше понять механизмы памяти человека", — рассказала доцент НИУ ВШЭ Алисия Воробьева.

Как проходил эксперимент

Учёные наблюдали за мозгом 10 человек с эпилепсией. В рамках клинических процедур в мозг пациентов были имплантированы глубинные электроды — и эта уникальная возможность позволила исследователям отслеживать активность гиппокампа с высочайшей точностью. Использовалась система стерео-ЭЭГ.

Добровольцам показывали изображения: на одних был предмет (например, книга), на других — место (библиотека). Задача — оценить логичность связи. Спустя сутки их просили вспомнить и объекты, и сцены, в которых они фигурировали.

Что показали мозговые волны

Анализ данных выявил интересную закономерность:

Передняя часть гиппокампа активна при запоминании и узнавании объектов.

Задняя часть включается, когда нужно восстановить связи между объектом и контекстом, особенно если связь была неочевидной.

Почему это важно

Результаты могут изменить подходы к лечению эпилепсии и когнитивных нарушений. Понимание роли конкретных областей мозга поможет врачам прогнозировать последствия операций и разрабатывать новые методики реабилитации.

Уточнения

Гиппока́мп (от др.-греч. ἱππόκαμπος - морской конёк) — часть лимбической системы головного мозга (обонятельного мозга) и гиппокамповой формации.

