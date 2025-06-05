Уголь, металлы и немного магии: что стоит за превращением газа в фармацевтическое сырьё

Можно ли сделать так, чтобы вредный СО₂ приносил пользу? Оказывается, да. Причём не где-то в теории, а прямо сейчас — благодаря международной группе учёных.
Команда российских, иранских и французских химиков представила нанокатализатор, который с эффективностью 77% превращает углекислый газ в ценные органические вещества: спирты и кетоны. В частности, речь идёт о метилбутаноле и метилбутаноне — востребованных компонентах в фармацевтике, производстве растворителей и ароматизаторов.
"Реакция шла при комнатной температуре и обычном давлении. Это делает её не только энергетически выгодной, но и удобной для масштабирования", — объясняет доцент НИУ ВШЭ Ахмад Остовари Могаддам.
В отличие от альтернативных методов, которые требуют серьёзных энергозатрат, новая разработка работает в "мягких" условиях — и это её главный плюс.
Основа технологии — смесь двух наноматериалов:
Такая комбинация обеспечивает высокую стабильность: катализатор сохраняет эффективность на протяжении минимум 10 часов, что критически важно для промышленного применения.
Эта работа стала логическим продолжением предыдущих исследований НИУ ВШЭ. Ранее учёные совместно с китайскими коллегами уже создали другой катализатор — на основе углерода и индия — который преобразовывал CO₂ в муравьиную кислоту.
Полученные соединения не просто химические продукты — это настоящая находка для множества отраслей. Их активно используют:
Высокая эффективность, стабильность и энергетическая простота делают эту технологию перспективной альтернативой существующим методам утилизации СО₂. Учёные уверены: разработка найдёт применение в промышленности уже в ближайшем будущем.
Кето́ны - органические вещества, в молекулах которых карбонильная группа связана с двумя углеводородными радикалами.
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