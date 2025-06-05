Новый сверхпрочный материал открыт с помощью ИИ — удивительно, из чего он сделан

Российские исследователи сделали значительный шаг в разработке новых сверхтвердых материалов. Благодаря системе искусственного интеллекта (ИИ), процесс подбора и расчёта свойств перспективных соединений стал в разы быстрее.
Команда из Института искусственного интеллекта AIRI, при поддержке Сбера, Сколтеха и Томского политеха, создала ИИ-систему на базе графовых нейросетей (GNN). Эта система помогает находить эффективные сочетания элементов для получения прочных соединений на основе бора и вольфрама.
"Обученная нами модель позволила проанализировать все допанты всего лишь за несколько дней и выбрать наиболее перспективные из них с точки зрения экспериментальной проверки", — рассказывает ведущий научный сотрудник AIRI Роман Еремин.
Обычные методы расчёта свойств молекул — квантово-химические — требуют колоссальных ресурсов и времени. Особенно если структура соединения усложняется — с каждым атомом и электроном расчёты становятся всё труднее. Раньше это занимало месяцы или даже годы.
ИИ позволяет обойти этот барьер.
Это позволяет ускорить процесс и не просчитывать сотни тысяч конфигураций вручную.
"Мы последовательно включали в обучение только те структуры, на которых модель ошибалась больше всего. Это снизило комбинаторную сложность задачи", — поясняет Еремин.
ИИ смоделировал свойства около 375 тысяч конфигураций. Из них особенно перспективным оказался пентаборид вольфрама, дополненный танталом (20-60%). Экспериментально синтезированный материал подтвердил улучшенные механические характеристики — значит, модель действительно работает.
Созданная ИИ-модель не ограничена только боридами. Она может применяться для поиска новых материалов в других химических системах — от медицинских соединений до сплавов для космоса.
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