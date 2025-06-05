Рентген превращается в оружие против рака: всё дело в одном элементе

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли победить рак с помощью света, который создаётся внутри тела? Ученые из Южного федерального университета утверждают — да!

Фото: National Cancer Institute by Unknown photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Врачи изучают рентгеновские снимки

Суть открытия

Исследователи при поддержке Минобрнауки РФ разработали уникальные наночастицы на основе фторида кальция с добавлением редкоземельного элемента — европия. Эти частицы способны решать одну из ключевых проблем фотодинамической терапии.

Почему это важно

Обычный свет не может глубоко проникнуть в ткани, из-за чего стандартная фотодинамическая терапия не всегда эффективна. А вот рентгеновское излучение проникает гораздо глубже. И здесь на помощь приходят наночастицы CaF₂:Eu — они превращают рентген в видимый свет прямо внутри организма.

Как это работает

"Когда частицы попадают в опухоль и облучаются рентгеном, они начинают светиться — синим или оранжевым светом. Это свечение активирует фотосенсибилизатор, который запускает химическую реакцию с образованием активной формы кислорода. Именно он и уничтожает раковые клетки", — поясняет Елизавета Муханова, заведующая лабораторией функциональных материалов ЮФУ.

Свет по заказу

Учёные могут регулировать цвет свечения уже на этапе создания наночастиц, меняя параметры синтеза. Это даёт гибкость в подборе условий лечения и делает технологию ещё более перспективной.

Будущее терапии

До применения метода в клиниках ещё предстоит пройти серию испытаний. Однако специалисты уверены — потенциал этой технологии огромен, и она способна изменить подход к лечению онкозаболеваний.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

