Рентген превращается в оружие против рака: всё дело в одном элементе

Можно ли победить рак с помощью света, который создаётся внутри тела? Ученые из Южного федерального университета утверждают — да!
Исследователи при поддержке Минобрнауки РФ разработали уникальные наночастицы на основе фторида кальция с добавлением редкоземельного элемента — европия. Эти частицы способны решать одну из ключевых проблем фотодинамической терапии.
Обычный свет не может глубоко проникнуть в ткани, из-за чего стандартная фотодинамическая терапия не всегда эффективна. А вот рентгеновское излучение проникает гораздо глубже. И здесь на помощь приходят наночастицы CaF₂:Eu — они превращают рентген в видимый свет прямо внутри организма.
"Когда частицы попадают в опухоль и облучаются рентгеном, они начинают светиться — синим или оранжевым светом. Это свечение активирует фотосенсибилизатор, который запускает химическую реакцию с образованием активной формы кислорода. Именно он и уничтожает раковые клетки", — поясняет Елизавета Муханова, заведующая лабораторией функциональных материалов ЮФУ.
Учёные могут регулировать цвет свечения уже на этапе создания наночастиц, меняя параметры синтеза. Это даёт гибкость в подборе условий лечения и делает технологию ещё более перспективной.
До применения метода в клиниках ещё предстоит пройти серию испытаний. Однако специалисты уверены — потенциал этой технологии огромен, и она способна изменить подход к лечению онкозаболеваний.
Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.