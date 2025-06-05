В поломку — с головой: мини-робот спасёт нефтекачалки от простоев

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Как диагностировать поломку там, куда человек попасть не может? Ответ нашли в Северном Арктическом федеральном университете: здесь создали уникального робота-манипулятора, способного заглядывать в самые труднодоступные части нефтедобывающего оборудования — станков-качалок.

Фото: https://commons.wikimedia.org by roy.luck, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ нефтедобыча

Невидимые поломки — заметны роботу

"В России около 20 тысяч станков-качалок. Если, скажем, выходит из строя цепной привод, агрегат приходится полностью останавливать, демонтировать — а это время и деньги", — объясняет аспирант третьего курса направления "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" Алишер Хакимов, автор идеи.

Его разработка поможет выявлять неисправности до того, как они приведут к остановке.

Почему слесарь не справляется

Проверку оборудования сейчас проводит слесарь-обходчик, но он может лишь оценить внешнее состояние. Основные узлы скрыты под рамой — а туда человеку не добраться. Высокая температура, загазованность и движущиеся детали делают работу внутри невозможной. Поломки происходят внезапно — и часто дорого обходятся.

Каким будет робот

Компактный

На гусеницах — для высокой проходимости

С шарнирным манипулятором и камерой

Камера передаёт изображение оператору, где технология компьютерного зрения помогает выявлять дефекты. Это не просто осмотр, а полноценная диагностика в режиме реального времени.

Будущее — за плановой диагностикой

Некоторые нефтяные компании уже используют роботов, но не для таких задач. Новый комплекс способен изменить подход: аварийный ремонт уступит место своевременному техобслуживанию. Это — ключ к снижению простоев и затрат.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом).

