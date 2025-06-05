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Секретный механизм в крови: его случайно активировали

Наука

Может ли перспективная технология оказаться не такой уж идеальной? Исследователи из Европы и Канады обнаружили: редактирование генома стволовых клеток крови методом CRISPR/Cas9 с использованием вируса AAV6 способно запускать процесс преждевременного старения этих клеток.

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Фото: https://commons.wikimedia.org by Picturepest, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
микроскоп

Что это значит на практике

Клетки теряют способность полноценно формировать новые кровяные клетки после пересадки. Это снижает эффективность терапии, особенно при лечении тяжелых заболеваний крови, таких как серповидноклеточная анемия. Открытие прокомментировала Рафаэлла ди Микко, доцент Института генной терапии Сан-Рафаэле:

"Мы обнаружили, что значительная часть кроветворных стволовых клеток, чей геном был отредактирован, демонстрируют признаки ускоренного клеточного старения. Это негативно скажется на долгосрочной эффективности генной терапии".

Что происходит внутри клеток

Примерно у 10% клеток, подвергшихся редактированию, активируется так называемый "белок-страж" p53 — он отвечает за защиту генома. Одновременно включаются воспалительные сигналы, схожие с теми, что вырабатываются стареющими клетками. Результат — потеря активности и, как следствие, снижение лечебного потенциала.

Есть ли решение

Учёные провели серию опытов на мышах. Они временно блокировали p53 и воспалительный сигнальный белок IL-1B. Это помогло остановить старение клеток и восстановить их функцию. Такой подход может стать ключом к повышению эффективности терапии на основе CRISPR/Cas9.

Что дальше

Новое открытие поможет ученым не только понять причины неудач некоторых клинических испытаний, но и значительно усовершенствовать будущие генные терапии.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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