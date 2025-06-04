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Подводный поезд-пуля: как связать Европу и Африку за 800 км/ч

1:32
Наука

Идея создания подводного поезда-пули, который соединит Европу и Африку через Гибралтарский пролив со скоростью 800 км/ч, впечатляет и вызывает интерес. 

Стремление преодолеть географические барьеры и связать разные цивилизации побудило к множеству инженерных достижений. В XXI веке это выражается в разработке высокоскоростных железных дорог, которые могут пересекать моря. Однако такие проекты, как поезд-пуля или футуристический Hyperloop, сталкиваются с множеством вызовов, включая высокие затраты и технические сложности.

Одним из более реальных проектов является создание фиксированной связи через Гибралтарский пролив, идея которого существует с 1979 года. В настоящее время проект находится на стадии технико-экономического обоснования, и его завершение предполагается примерно к 2040 году.

Планируемая технология включает высокоскоростные поезда (800 км/ч), которые будут курсировать в двух тоннелях. Общая длина соединения составит около 40 км, из которых 28-30 км будет проходить под водой на глубине до 475 метров. Основные проблемы проекта связаны с сложной геологией региона и высокими затратами, которые могут достигать от 6 до 25 миллиардов евро, пишет clickpetroleoegas.

Уточнения

Тонне́ль или тунне́ль (из англ. tunnel от старофр. tonel, уменьшительное от tonne — бочка) — горизонтальное или наклонное подземное сооружение, одно из измерений которого (длина) значительно превосходит по размерам два других (ширину и высоту).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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