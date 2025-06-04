Время прощаться: LG завершает поддержку своих смартфонов

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Выход LG из мобильной индустрии стал окончательным.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилая женщина в шляпе

И хотя компания прекратила производство смартфонов еще в 2021 году, пользователи устройств LG всё ещё могли получать обновления и улучшения безопасности на Android, но это продлится до 30 июня 2025 года, после чего все обновления программного обеспечения будут остановлены, пишет actualno.

Это решение было подтверждено производителем и завершает долгую эру, в которой LG занимала значительное место на рынке мобильных устройств, предлагая инновационные решения. Пользователям настоятельно рекомендуется установить последние доступные обновления, так как для некоторых моделей поддержка может прекратиться на уровне Android 13.

Хотя телефоны продолжат функционировать, отсутствие обновлений сделает их уязвимыми для новых угроз безопасности, что может привести к риску взлома доступа к онлайн-банкингу, электронной почте и личным данным. Эксперты сравнивают это с оставленной открытой дверью: технически она может быть закрыта, но это не гарантирует безопасность.

Если вы всё ещё используете телефон LG, сейчас самое время задуматься о смене устройства.

Уточнения

Интернет-банкинг — общее название технологий дистанционного банковского обслуживания, а также доступ к счетам и операциям (по ним), предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет.

