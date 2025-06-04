Он основательно удаляет их: почему сны забываются

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ситуация, когда мы видим сны каждую ночь, но большинство из них бесследно исчезает из памяти, довольно распространена и загадочна. Почему так происходит? Что заставляет наш мозг стирать сны сразу после пробуждения?

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Существует определенный биологический механизм, который может быть причиной забывания снов. Современные исследования показывают, что наш мозг, возможно, запрограммирован на то, чтобы забывать сновидения. Ученые обнаружили, что группа нейронов, известных как MCH-клетки (меланин-концентрирующий гормон), расположенная в гипоталамусе, играет ключевую роль в этом процессе.

Во время фазы быстрого сна эти MCH-клетки активируются избирательно. Интересно, что вместо того, чтобы помогать запоминать сны, они, по-видимому, подавляют их. Это означает, что в одном из самых творческих и активных состояний мозг активирует клетки, специально предназначенные для стирания воспоминаний о сновидениях. Такое поведение можно объяснить стремлением "очистить" информацию, которая не является важной. Сны, поскольку они не несут в себе жизненно важного опыта и не способствуют выживанию, классифицируются как "одноразовые" и удаляются, прежде чем попасть в долговременную память.

Этот процесс можно рассматривать как способ избежать перегрузки мозга лишней информацией.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани.

