WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

С 1 июня 2025 года популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta*, прекратил поддержку миллионов устаревших мобильных телефонов разных производителей, включая Apple и устройства на базе Android.

Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ WhatsApp

Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на ресурс 9to5Mac. По информации портала, с начала лета WhatsApp станет несовместим со смартфонами, использующими операционные системы iOS ниже версии 15.1 и Android ниже версии 5.1. Следовательно, пользователи таких популярных моделей, как iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, потеряют возможность использовать приложение. Прекращение поддержки коснется огромного количества Android-смартфонов.

Пользователям устаревших устройств рекомендуется либо обновить операционную систему своего телефона, если это возможно, либо рассмотреть вариант приобретения нового современного смартфона.

*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.



