Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась
Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов
Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу
Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге
Город, в котором крысы больше не враги: сценарий из будущего или кошмар наяву
Степан Меньщиков поведал о сыне Ване, который оказался ему неродным
Время прополки: когда и как часто нужно проверять огород для максимального урожая
Новый маршрут через Мексику: зачем Hyundai первой воспользовалась им
Звезда Универа Мария Кожевникова: именно она стала для актрисы главным кумиром и помогла добиться успеха

WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ

1:09
Наука

С 1 июня 2025 года популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий Meta*, прекратил поддержку миллионов устаревших мобильных телефонов разных производителей, включая Apple и устройства на базе Android.

WhatsApp
Фото: Flickr by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
WhatsApp

Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на ресурс 9to5Mac. По информации портала, с начала лета WhatsApp станет несовместим со смартфонами, использующими операционные системы iOS ниже версии 15.1 и Android ниже версии 5.1. Следовательно, пользователи таких популярных моделей, как iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus, потеряют возможность использовать приложение. Прекращение поддержки коснется огромного количества Android-смартфонов.

Пользователям устаревших устройств рекомендуется либо обновить операционную систему своего телефона, если это возможно, либо рассмотреть вариант приобретения нового современного смартфона.

*Деятельность Meta признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

Уточнения

Смартфо́н (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Наука и техника
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
Лицо устало от вашей усталости? Эта процедура отвечает без слов
Небоскрёб-призрак: как самое красивое здание Дубая осталось без жильцов
Зачем платить? Фонтан, где вместо воды льётся вино
Чайка погрузилась в чёрное: огромные нефтяные пятна появились в акватории Владивостока
Не сниму розовые очки: экс-жена Тимура Родригеза прокомментировала развод
Эти специи портят квас за секунду — а вы думали, что добавляете аромат
Бюджетная комиссия рассматривала штаты Думы и произвела значительные сокращения… — писала газета Русское слово 4 июня 1907 года
Секрет идеального шашлыка не в специях — всё решают часы
Диета, от которой появляются прыщи: вот какие продукты лучше исключить
Сохраняем влагу в жару: как мульча поможет вашим помидорам и огурцам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.