Чайка погрузилась в чёрное: огромные нефтяные пятна появились в акватории Владивостока

В окрестностях Чайки, во Владивостоке, зафиксировано крупное загрязнение, предположительно, мазутом, о чем сообщили очевидцы.
По информации городской администрации, морские спасатели готовят операцию по ликвидации этого загрязнения.
Межрайонная природоохранная прокуратура Владивостока осуществляет надзор за ситуацией с нефтепродуктами в районе Чайка, сообщает vostokmedia.com.
Прокурор природоохранной прокуратуры курирует ход работ по устранению последствий разлива в акватории Чайка.
В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента, и при необходимости будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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