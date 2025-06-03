Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свёнтек четвёртый раз подряд вышла в полуфинал Ролан Гаррос
Шахматист Карлсен вышел из себя: гроссмейстер эмоционально отреагировал на поражение
Вдохновляемся трендами 2025 года: как создать роскошный интерьер без больших затрат
Дворники всё размазывают? Проверьте это, прежде чем менять
Лилейники: 7 секретов для пышного цветения, которые вы не знали
Забудьте о скачках сахара: этот фрукт поможет стабилизировать его и улучшить работу кишечника
123 тысячи за квадрат: шокирующие цены на вторичку в Ростове-на-Дону
WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась

Чайка погрузилась в чёрное: огромные нефтяные пятна появились в акватории Владивостока

0:44
Наука

В окрестностях Чайки, во Владивостоке, зафиксировано крупное загрязнение, предположительно, мазутом, о чем сообщили очевидцы.

разлив нефти
Фото: Wikimedia Commons by U.S. — NOAA. is licensed under Public domain
разлив нефти

По информации городской администрации, морские спасатели готовят операцию по ликвидации этого загрязнения.

Межрайонная природоохранная прокуратура Владивостока осуществляет надзор за ситуацией с нефтепродуктами в районе Чайка, сообщает vostokmedia.com.

Прокурор природоохранной прокуратуры курирует ход работ по устранению последствий разлива в акватории Чайка.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента, и при необходимости будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Уточнения

Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Туризм
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов Аудио 
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Криштиану Роналду покидает свою команду: известен клуб, куда он может перейти
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Плоский живот без зала: два простых упражнения для плоского живота — делаем их, не вставая с кровати
Последние материалы
WhatsApp отключился: каким устройствам закрыт доступ
Все активы будут конфискованы в пользу государства: компания Леста игры доигралась
Париж гостеприимен: как бар Les Ambassadeurs может удивить даже искушённых гурманов
Турецкий мужчина покорил соцсети: он каждый день переплывает Босфор по дороге на работу
Вкуснейшее картофельное рагу: раскроем маленький секрет превосходного блюда – ваши гости будут в восторге
Город, в котором крысы больше не враги: сценарий из будущего или кошмар наяву
Степан Меньщиков поведал о сыне Ване, который оказался ему неродным
Время прополки: когда и как часто нужно проверять огород для максимального урожая
Новый маршрут через Мексику: зачем Hyundai первой воспользовалась им
Звезда Универа Мария Кожевникова: именно она стала для актрисы главным кумиром и помогла добиться успеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.