Чайка погрузилась в чёрное: огромные нефтяные пятна появились в акватории Владивостока

0:44 Your browser does not support the audio element. Наука

В окрестностях Чайки, во Владивостоке, зафиксировано крупное загрязнение, предположительно, мазутом, о чем сообщили очевидцы.

Фото: Wikimedia Commons by U.S. — NOAA. is licensed under Public domain разлив нефти

По информации городской администрации, морские спасатели готовят операцию по ликвидации этого загрязнения.

Межрайонная природоохранная прокуратура Владивостока осуществляет надзор за ситуацией с нефтепродуктами в районе Чайка, сообщает vostokmedia.com.

Прокурор природоохранной прокуратуры курирует ход работ по устранению последствий разлива в акватории Чайка.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента, и при необходимости будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Уточнения

Аквато́рия (от лат. aqua — вода, territorium — территория) — участок водной поверхности, ограниченный естественными, искусственными или условными границами.



