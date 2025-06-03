Как понять, что за вашим смартфоном ведётся слежка — 6 главных признаков

Киберпреступники всё чаще атакуют смартфоны, стремясь к похищению конфиденциальной информации, включая пароли от электронной почты и учетных записей в социальных сетях, а также несанкционированному доступу к установленным приложениям.
Специалисты объясняют, как распознать признаки слежки за мобильным устройством.
Типичные признаки включают в себя:
Для минимизации риска взлома необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и избегать подключения к интернету в общественных местах, пишет "Царьград".
Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.
Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.