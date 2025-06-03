Как понять, что за вашим смартфоном ведётся слежка — 6 главных признаков

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Киберпреступники всё чаще атакуют смартфоны, стремясь к похищению конфиденциальной информации, включая пароли от электронной почты и учетных записей в социальных сетях, а также несанкционированному доступу к установленным приложениям.

Фото: pixabay.com by Luisella Planeta, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ телефон

Специалисты объясняют, как распознать признаки слежки за мобильным устройством.

Типичные признаки включают в себя:

Замедленную работу устройства.

Повышенный нагрев корпуса.

Ускоренное потребление энергии аккумулятора.

Посторонние звуки и помехи во время телефонных разговоров.

Пользователь, чей телефон стал объектом хакерской атаки, может испытывать ощущение, что устройство функционирует автономно, а также обнаруживать установку неизвестных программ.

Эксперты в сфере кибербезопасности советуют деактивировать функцию автоматического подключения к беспроводным сетям Wi-Fi и тщательно проверить разрешения, выданные приложениям, отменив автоматический доступ.

Для минимизации риска взлома необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и избегать подключения к интернету в общественных местах, пишет "Царьград".

Уточнения

Изначально хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.

