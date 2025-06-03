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Сколько людей родилось на Земле с начала времён — число, от которого кружится голова

2:01
Наука

Кажется, человечество было здесь всегда — шумное, многочисленное, вечно растущее. Но на самом деле подавляющее большинство людей, когда-либо живших на планете, появились совсем недавно. Так сколько нас всего было с начала времён?

Силуэты людей на фоне огней
Фото: unsplash.com by Clem Onojeghuo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Силуэты людей на фоне огней

С чего начинать счёт

Первые Homo sapiens появились около 300 000 лет назад в Африке. Тогда это были крошечные популяции, максимум в несколько десятков тысяч человек. Рост шёл медленно, пока не случилась революция — аграрная. Земледелие, а потом и промышленность резко изменили правила игры.

Как считают тех, кого никогда не видели

Чтобы прикинуть общее число людей, специалисты берут среднюю рождаемость, продолжительность жизни и оценку численности в разные эпохи. В древности детей рождалось много, но большинство не выживало. В XX веке — наоборот: меньше рождений, но дольше жизнь.

И всё-таки — сколько нас было

Примерная оценка звучит почти как фантастика: 117 миллиардов человек родилось с тех пор, как появился современный человек.

Краткая динамика по векам:

  • 50 000 лет назад — около 2 млн рождений

  • 1 год н. э. — примерно 300 млн

  • 1800 год — около 1 млрд

  • 2025 год — более 8 млрд

То есть сейчас живёт всего около 7% от всех когда-либо рожденных людей. Но если вспомнить, как мало нас было на старте, это впечатляющий результат.

Что дальше

К концу века нас может стать 10-11 миллиардов. Потом — плато. А потом? Возможно, следующие поколения будут рождаться не на Земле, а на других планетах. Или вовсе не в привычном теле. Но пока мы все — часть этих 117 миллиардов. И, возможно, не последние.

Уточнения

Челове́к — общественное существо, обладающее разумом и сознанием, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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