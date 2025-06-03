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Не Марс и не Луна: это ледяное место удивило возможностью выжить без костюма

1:58
Наука

Если забыть о Марсе и Луне, где скафандр — вопрос выживания, есть одно место в Солнечной системе, которое может удивить. Это не совсем планета, но условия там настолько необычные, что теория допускает: человек мог бы прогуляться по поверхности… без герметичного костюма.

Космос
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космос

Речь идёт о Титане — крупнейшем спутнике Сатурна. Казалось бы, лёд, метан, жуткий холод… Но не всё так однозначно.

Почему на Титане можно выжить хоть немного

  • Давление — около 1,5 земного. То есть скафандр для поддержания давления не нужен.

  • Атмосфера — в основном азот, как у нас, но с метаном. Дышать нельзя, но и в обморок от вакуума не упадёшь сразу.

  • Температура — около -179 °C. Да, это почти космический мороз, но он всё же не мгновенно смертелен. В Арктике люди работают при -60 °C, пусть и в теплокостюмах.

Если бы у вас был источник тепла и дыхательный аппарат, вы могли бы действительно выйти на прогулку. Без герметичного скафандра. Без риска "взорваться", как это произошло бы на Луне.

Антиутопия из метана

Титан — это поэтический кошмар. Реки и моря из жидкого метана, горы из замёрзших углеводородов, небо затянуто оранжевой пеленой. Свет тусклый, словно в фильме о постапокалипсисе, а ландшафт напоминает вымершую планету из научной фантастики.

И всё же это одно из самых перспективных тел для будущих экспедиций. Там много органики — и, возможно, следов жизни. Или её зачатков.

Сегодня Титан остаётся, пожалуй, единственным местом вне Земли, где человек может физически находиться хотя бы короткое время без скафандра. Конечно, если не забудет надеть термокостюм и маску с воздухом.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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