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Если инопланетяне есть, то почему они нас избегают? Разбор космического молчания

1:52
Наука

Каждая звезда над головой может быть чьим-то Солнцем. В галактике таких больше 200 миллиардов, и почти у каждой — планеты. Так почему же мы до сих пор в одиночестве?

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

Математика внеземной жизни

Всё началось с формулы Дрейка. В 1961 году он попытался подсчитать, сколько разумных цивилизаций может существовать в Млечном Пути. Уравнение простое, но за каждым его элементом — целый космос: сколько звёзд рождается, сколько из них с планетами, где есть вода, где может возникнуть жизнь… и где она эволюционирует до разума.

Где все

Если подходящих планет миллионы, где же соседи? Этот парадокс сформулировал Энрико Ферми: "Где все?" Всё как на вечеринке — музыка играет, стол накрыт, а гости не пришли. Учёные всматриваются в космос — и молчание в ответ.

Как мы их ищем

Поиск идёт по следам: биосигнатуры в атмосферах планет, техносигнатуры — радиосигналы, выбросы. Это как искать свет зажигалки на тёмном стадионе или улавливать запах жизни сквозь миллионы километров.

Цивилизации бывают разными

Кардашёв придумал шкалу:

  • Первый тип — использует всю энергию своей планеты.

  • Второй — уже энергию звезды.

  • Третий — целой галактики.

    Мы пока и до первого не дотянули. Нам ещё расти и расти.

Что говорят цифры

По современным оценкам, в галактике может быть от 4 до 211 цивилизаций, способных передавать сигналы. Найти их — всё равно что услышать голос в шумном мегаполисе, не зная языка.

Но сам факт, что мы задаём этот вопрос, уже многое говорит о нас. Мы ищем — а значит, не теряем надежду.

Уточнения

Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), "чужо́й" (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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