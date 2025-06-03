Шарик сам катится вверх? Физики объяснили популярную иллюзию с треком

В сети набрало популярность видео, где шарик самостоятельно поднимается вверх по наклонному треку. Без видимого толчка, без наклона в нужную сторону — будто гравитация перестала работать.
На первый взгляд, это кажется невозможным. Но на деле — это яркий пример иллюзии восприятия, основанной на геометрии и оптике.
Секрет в том, как устроен сам трек: он может быть изогнут или наклонён особым образом, чтобы визуально казаться восходящим, в то время как центр масс шарика фактически движется вниз.
Как объясняет журнал Popular Science, такие иллюзии давно используются в музеях науки и школьных демонстрациях — чтобы наглядно показать, как зрение может ошибаться.
Кстати, иногда "я вижу — значит, правда" не работает. Физика всё равно остаётся верной — даже если кажется, что шарик идёт вверх.
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