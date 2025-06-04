Это чувство знает каждый: что на самом деле происходит, когда вы едите шоколад

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Любите шоколад? Вы не одиноки: большинство россиян признаются в своей слабости к сладкому и тратят на десерты до 1000 рублей в месяц. Больше всего предпочитают классический плиточный шоколад и торты. Но задумывались ли вы, почему именно шоколад вызывает такое удовольствие?

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с плиткой шоколада

Наука о наслаждении

Ответ на этот вопрос дали исследователи из Университета Лидса (Великобритания). Они подошли к изучению шоколада с научной строгостью и использовали методы трибологии — раздела физики, который изучает процессы трения и взаимодействия твердых тел.

В центре их внимания оказался момент соприкосновения шоколада с языком и последующее превращение твердой плитки в тающую, мягкую эмульсию.

Что происходит во рту

Для анализа использовалась 3D-модель поверхности языка, разработанная в том же университете. Эксперимент проводили с темным шоколадом премиум-класса.

Ученые установили: при контакте с языком шоколад начинает выделять жир. Этот жир распределяется по ротовой полости и создает на языке тонкую пленку, дарящую ощущение "гладкости" — именно оно и воспринимается как особенно приятное.

Как сделать шоколад полезнее

Оказалось, что чувство удовольствия не зависит строго от общего содержания жира. Даже при его снижении можно сохранить приятные ощущения, если жир будет сосредоточен снаружи плитки, а не в её массе.

Этот подход может помочь производителям создавать более здоровый шоколад без ущерба для вкуса.

Уточнения

Триболо́гия - наука, раздел физики, занимающийся исследованием и описанием контактного взаимодействия твёрдых деформируемых тел при их относительном перемещении. Областью трибологических исследований являются процессы трения, изнашивания и смазки.

