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Переосмысление одежды: эти нити способны заряжать гаджеты от ваших движений

2:10
Наука

Что, если ваша футболка могла бы подзарядить телефон? Новое исследование доказало: это не фантастика. Учёные разработали нити, способные превращать движения тела или океанские волны в электричество. И всё это — благодаря уникальной структуре из углеродных нанотрубок.

Нити из нанотрубок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Kunal Mukherjee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Нити из нанотрубок

Что такое твистроны

Углеродные нанотрубки — это полые нити толщиной в один атом. Исследователи из Техасского университета в Далласе научились скручивать их, как резинки, создавая эластичные проводники под названием "твистроны" (twistrons). Тогда стало ясно: при растяжении и закручивании эти структуры вырабатывают ток.

Новый уровень: плетёные нити

Последний прорыв связан с тем, что теперь учёные научились не просто скручивать одну нить, а переплетать несколько. Команда Рэя Бохмана пошла дальше: они взяли три нанотрубки, закрутили каждую в одну сторону, а затем сплели их между собой — тоже в одном направлении. Такой приём оказался особенно эффективным.

Удивительная эффективность

  • При растяжении такие тройные нити превращают в электричество 17,4% энергии.
  • При скручивании — до 22,4%.

Для сравнения: прежние одиночные твистроны выдавали менее 8%. Это означает, что новая технология в несколько раз эффективнее предыдущих решений.

От океана до футболки

В лабораторных условиях учёные показали: такая нить способна "собирать" энергию с волн, если один её конец закреплён на дне аквариума, а второй — на плавающем шарике. Движение воды деформирует нить, и она генерирует электричество.

А ещё нити можно вплетать в одежду. Добровольцу надели на руку ткань с вплетёнными нанотрубками. Каждый раз, когда он сгибал локоть, вырабатывалась энергия — её хватало, чтобы зарядить суперконденсатор, питающий пять миниатюрных светодиодов. Вес всей системы составил всего 3,2 мг!

Уточнения

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια - "то, что задействует / вводит в действие", "сила", "мощь") — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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