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Этот советский ускоритель спасает жизни — как он лечит рак и создаёт изотопы

2:00
Наука

Кто бы мог подумать, что советский протонный ускоритель в подмосковном Троицке, запущенный ещё в 1988 году, сегодня стоит на передовой ядерной медицины и физики. Он — единственный такого типа на всём евразийском континенте и по-прежнему играет ключевую роль в науке.

Ускоритель частиц
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CERN,_Geneva,_particle_accelerator_(16098188490).jpg by x70tjw
Ускоритель частиц

От трубок до мегаваттов

Принцип работы ускорителя прост: частицы прячут от электрического поля в "трубках дрейфа" и ускоряют в строго заданный момент. Так достигаются энергии в сотни МэВ — сегодня это до 300 МэВ, хотя раньше достигали 502.

Изотопы и жизни

В 90-х здесь начали получать стронций-82 для ПЭТ-диагностики. Тогда это казалось сомнительной идеей. Сегодня — мировой стандарт. Сотрудничество с США, Францией и Канадой позволило разработать полный цикл от производства до клиники. По примерным оценкам, около 350 тысяч пациентов были обследованы благодаря этим изотопам.

Новый герой — актиний-225

Сейчас здесь нацелены на производство актиния-225. Его альфа-частицы эффективно уничтожают раковые клетки, не повреждая здоровые ткани. Он идеально подходит для таргетной терапии — новой надежды в борьбе с онкологией.

Ультрафлеш против рака

Эксперименты с ультрафлеш-терапией (излучение за 100 микросекунд!) показывают, что опухоли разрушаются, а здоровые клетки почти не страдают. В мире подобных ускорителей — единицы.

Будущее — рядом

Ускоритель можно модернизировать за 2-3 года. Но финансирование идёт на новые проекты, а не на улучшение уже существующего уникального объекта. Учёные надеются, что здравый смысл победит: этот ускоритель уже доказал свою ценность.

Уточнения

Изото́пы (от др.-греч. ἴσος "равный; одинаковый" + τόπος "место") — разновидности атомов (и ядер) химического элемента, имеющие одинаковый атомный номер, но разные массовые числа.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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