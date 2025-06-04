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Материал изменил форму — и запомнил это: необычное открытие поразило ученых

1:42
Наука

Диоксид ванадия (VO₂) — это не просто странный металл. Он словно живое существо: "помнит" изменения, которые с ним происходили, и реагирует на них при следующем воздействии. Ученые впервые доказали, что VO₂ способен хранить информацию о фазовом переходе на протяжении нескольких часов — а возможно, и дольше.

Лаборатория
Фото: https://commons.wikimedia.org by Deniska8972, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Лаборатория

Свойства, которые меняются по щелчку

Обычно VO₂ ведет себя как полупроводник. Но при нагревании до примерно 68 °C он резко превращается в металл. И что самое удивительное — при возвращении к первоначальному состоянию, он запоминает этот "опыт".

Импульс, запускающий память

Команда Элисон Матиоли из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) провела серию экспериментов, в которых через материал пропускали сверхкороткие токовые импульсы. Эти импульсы вызывали нагрев и фазовый переход. Затем выяснилось: "память" об этом переходе сохраняется минимум на три часа.

Память на дни

Пока что у ученых нет инструментов, чтобы проверить, сохраняется ли эффект дольше. Но есть все основания полагать: да, может сохраняться и днями. Интересно, что схожими свойствами могут обладать и другие соединения — и это только начало.

Будущее микроэлектроники

Если такие материалы будут внедрены в производство, нас ждет настоящий прорыв. Новое поколение микросхем может быть дешевле, быстрее и масштабируемее, чем нынешние кремниевые аналоги. В том числе и в России уже ведутся разработки в этой области.

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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