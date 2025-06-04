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Они исчезли: какие древние народы оставили после себя лишь мрак тайны

2:13
Наука

Около 6 000 лет назад первые охотники-собиратели заселили высокогорное плато Альтиплано, расположенное рядом с нынешней Боготой в Колумбии.

плато, Боливия
Фото: commons.wikimedia by Luca Galuzzi (Lucag), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
плато, Боливия

Однако спустя четыре тысячи лет эта древняя популяция исчезла, уступив место новым мигрантам из Центральной Америки. Что стало причиной их исчезновения и почему о них не сохранилось ни одного генетического следа у современных народов — на эти вопросы ответ дало новое международное генетическое исследование.

Учёные проанализировали образцы ДНК, извлечённые из костей и зубов 21 древнего человека, найденного на пяти археологических памятниках региона. Их выводы, опубликованные в журнале Science Advances, поразили даже опытных исследователей: генетическая линия этих людей полностью прервалась.

Она не передалась ни одной из существующих групп Южной Америки. Исчезновение настолько полное, что подобный случай — редкость в истории континента.

Позже, примерно 2000 лет назад, в этот же регион пришли мигранты с севера. Вместе с ними появилась новая культура, принесшая керамику и языки чибчан. Именно эти народы сформировали позднейшую культуру муиска, которая стала одной из самых значимых в доколумбовой Колумбии.

Уникальность открытия заключается не только в выявлении "потерянной" популяции, но и в том, что оно ставит под вопрос традиционные взгляды на непрерывность заселения Южной Америки.

Исследователи подчёркивают, что генетическая история — лишь одна из граней культурного наследия. Уважение к самосознанию современных коренных народов важно не меньше, чем научные данные.

Поэтому команда проекта провела диалог с представителями Национальной гвардии Муиска, чтобы соблюсти этические нормы и отдать должное устным традициям.

Исследование предлагает новое понимание древней истории Южной Америки и напоминает: некоторые народы могут исчезнуть физически, но их культурное значение и загадки прошлого продолжают жить в науке.

Уточнения

Альтипла́но (исп. altiplano, от alto — высокий и plano — плоскость) — обширное плато в Андах, испещрённое вулканами. Является западной пониженной частью внутреннего плоскогорья Центральных Анд и занимает приграничные территории Чили, Боливии, Перу и Аргентины.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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