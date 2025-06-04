Традиционная медицина против современных проблем: какую травку нужно жевать для похудения

2:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Вещество из древнего китайского растения может стать прорывом в борьбе с ожирением.

Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Толстая женщина на пляже

Учёные обнаружили, что галофугинон — соединение, содержащееся в траве Чаншань — не только воздействует на аппетит, но и улучшает обмен веществ. Это открытие может привести к созданию нового поколения препаратов для снижения веса.

Растение Чаншань использовалось в традиционной китайской медицине более двух тысяч лет — в основном для лечения малярии. Но недавно внимание исследователей привлекли его иные свойства.

Специалисты из Университета науки и технологий Китая совместно с учёными из Шэньчжэньского института провели серию экспериментов и выяснили, что галофугинон усиливает активность двух важнейших метаболических регуляторов — белков GDF15 и FGF21.

Белок GDF15 воздействует на рецепторы в мозге, снижая аппетит, а FGF21 помогает организму более эффективно сжигать энергию и повышает чувствительность к инсулину. В совокупности это способствует не только снижению веса, но и улучшению общего метаболического состояния организма.

Результаты доклинических испытаний на мышах оказались впечатляющими. Даже при высококалорийной диете галофугинон способствовал снижению массы тела, и это происходило вне зависимости от пола животных, способа введения вещества или модели ожирения. Более того, эффект сохранялся стабильно, а побочные реакции не наблюдались.

Исследование подчёркивает, насколько ценным может быть наследие традиционной медицины в решении современных проблем. Учёные уверены, что галофугинон и его производные стоит рассматривать как перспективную основу для разработки безопасных и эффективных средств против ожирения.

Хотя до клинического применения ещё далеко, научное сообщество уже проявляет интерес к веществу. Если дальнейшие исследования подтвердят безопасность и эффективность галофугинона у людей, это может изменить подход к лечению лишнего веса и метаболических нарушений.

Уточнения

Галофугино́н — аналог фебрифугина — алкалоида, первоначально выделенного из растения Dichroa febrifuga, одного из видов гортензиевых, который произрастает в Тибете и Непале. Используется в ветеринарии как средство против внутриклеточных простейших паразитов.



Чанша́нь — уезд городского округа Цюйчжоу провинции Чжэцзян (КНР).

