Традиционная медицина против современных проблем: какую травку нужно жевать для похудения

Вещество из древнего китайского растения может стать прорывом в борьбе с ожирением.
Учёные обнаружили, что галофугинон — соединение, содержащееся в траве Чаншань — не только воздействует на аппетит, но и улучшает обмен веществ. Это открытие может привести к созданию нового поколения препаратов для снижения веса.
Растение Чаншань использовалось в традиционной китайской медицине более двух тысяч лет — в основном для лечения малярии. Но недавно внимание исследователей привлекли его иные свойства.
Специалисты из Университета науки и технологий Китая совместно с учёными из Шэньчжэньского института провели серию экспериментов и выяснили, что галофугинон усиливает активность двух важнейших метаболических регуляторов — белков GDF15 и FGF21.
Белок GDF15 воздействует на рецепторы в мозге, снижая аппетит, а FGF21 помогает организму более эффективно сжигать энергию и повышает чувствительность к инсулину. В совокупности это способствует не только снижению веса, но и улучшению общего метаболического состояния организма.
Результаты доклинических испытаний на мышах оказались впечатляющими. Даже при высококалорийной диете галофугинон способствовал снижению массы тела, и это происходило вне зависимости от пола животных, способа введения вещества или модели ожирения. Более того, эффект сохранялся стабильно, а побочные реакции не наблюдались.
Исследование подчёркивает, насколько ценным может быть наследие традиционной медицины в решении современных проблем. Учёные уверены, что галофугинон и его производные стоит рассматривать как перспективную основу для разработки безопасных и эффективных средств против ожирения.
Хотя до клинического применения ещё далеко, научное сообщество уже проявляет интерес к веществу. Если дальнейшие исследования подтвердят безопасность и эффективность галофугинона у людей, это может изменить подход к лечению лишнего веса и метаболических нарушений.
Галофугино́н — аналог фебрифугина — алкалоида, первоначально выделенного из растения Dichroa febrifuga, одного из видов гортензиевых, который произрастает в Тибете и Непале. Используется в ветеринарии как средство против внутриклеточных простейших паразитов.
Чанша́нь — уезд городского округа Цюйчжоу провинции Чжэцзян (КНР).
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