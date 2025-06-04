Ленивцы размером со слона исчезли из-за активности людей

2:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда-то ленивцы были одними из самых впечатляющих животных планеты: их вес достигал 8000 килограммов, они обладали когтями, прочной "бронёй" и обитали не на деревьях, а на земле — в пустынях, горах и даже в вырытых ими пещерах.

Фото: commons.wikimedia by ДиБгд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ленивец, Megalonyx wheatleyi

Учёные изучили их историю, объединив древнюю ДНК и окаменелости, чтобы понять, как эти гиганты появились и почему исчезли.

Самым известным представителем был мегатерий — существо размером с азиатского слона. Наземные ленивцы развивались параллельно с древесными, но достигали куда больших размеров. В то время как древесные были вынуждены оставаться маленькими из-за ограничений среды, их наземные сородичи использовали массу для защиты от хищников и поиска пищи.

Происхождение ленивцев связывает их с муравьедами и броненосцами, и хотя сейчас их осталось лишь два вида, когда-то существовали десятки. Исследование, опубликованное 22 мая 2025 года, показало, что изменения климата и окружающей среды напрямую влияли на их рост. В холодные периоды они становились больше, развивали защитные свойства, а в жару и засуху — уменьшались и вымирали.

Пик их процветания пришёлся на ледниковые периоды. Они рыли убежища в земле, разрастались до огромных размеров и приспосабливались к холоду. Однако всё изменилось с появлением людей в Северной Америке: именно тогда началось массовое вымирание гигантов. Их размеры, когда-то дававшие преимущества, обернулись уязвимостью — они стали лёгкой добычей.

На деревьях оставались только их миниатюрные родственники. Эти древесные ленивцы словно наблюдали за гибелью гигантов с безопасной высоты. Но и они не выжили везде: последние карибские виды исчезли спустя тысячелетия — сразу после того, как туда добрались люди, в эпоху строительства египетских пирамид.

Исследование было поддержано международными научными организациями, включая Национальное географическое общество и аргентинские фонды.

Команда под руководством Альберто Боскаини и Дэниела Казали воссоздала полное генеалогическое древо ленивцев — как напоминание о том, насколько разнообразной и величественной была жизнь до вмешательства человека.

Уточнения

Мегалониксы (лат. Megalonyx, от др.-греч. μέγας — большой и ὄνυξ — коготь) — род вымерших гигантских ленивцев из семейства двупалоленивцевые.

