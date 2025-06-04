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Диабет и сахар: важна не только доза, но и форма потребления

2:00
Наука

Сахар сам по себе давно считается врагом здоровья, но новое исследование показало: источник сахара может играть не меньшую роль, чем его количество. Учёные из Университета Бригама Янга проанализировали данные более полумиллиона человек из разных уголков мира, чтобы выяснить, как форма потребления сахара влияет на риск развития диабета 2 типа.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Результаты оказались однозначными: именно сахар в напитках, включая газировку, энергетики и даже натуральные фруктовые соки, напрямую связан с более высоким риском развития диабета. При этом сахар, содержащийся в твёрдой пище, такой как десерты или фрукты, не показал аналогичного воздействия. Более того, он может оказывать нейтральное или даже защитное действие.

Причина — в метаболической реакции организма. Напитки, содержащие сахар, быстро всасываются, вызывая резкий скачок уровня глюкозы в крови. Это провоцирует выработку большого количества инсулина и со временем истощает поджелудочную железу. В твёрдой пище, напротив, сахар усваивается медленнее благодаря наличию клетчатки, белков и других веществ, что снижает нагрузку на метаболизм.

Учёные подчёркивают: проблема не в сахаре как таковом, а в его форме. Напитки действуют на организм иначе, чем еда. Поэтому в будущих рекомендациях по питанию важно различать, откуда именно поступает сахар.

Исследователи призывают к более строгим мерам в отношении жидких сахаров: маркировке напитков, ограничению их потребления, особенно в детском и подростковом возрасте, а также повышенному вниманию со стороны диетологов и врачей.

Эти данные могут изменить подход к профилактике диабета на глобальном уровне. Ведь, как выясняется, не весь сахар одинаково вреден — важно, как именно мы его потребляем.

Уточнения

Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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