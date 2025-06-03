Этна снова в действии: пепел и камни в небе — что происходит на Сицилии

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Гора Этна, крупнейший действующий вулкан в Европе, вновь извергла мощные столбы пепла, газа и камней.

Фото: Flickr by gnuckx, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Этна

Однако власти уверяют, что непосредственной опасности для населения нет. Извержение произошло 2 июня 2025 года в 11:24 по местному времени на Сицилии, и было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии.

Согласно информации, вулканическая активность привела к образованию пирокластического потока, который представляет собой смесь вулканических пород, пепла и горячих газов. Несмотря на то, что это явление крайне опасно, президент региона Сицилия Ренато Шифани сообщил, что поток не затронул популярную у туристов Долину Львов.

На видео в социальных сетях видно, как туристы спешат вниз по склонам вулкана, делают снимки, хотя подлинность этих видео не была подтверждена. Глава гражданской обороны региона Сальво Кочина рекомендовал туристам избегать этого района из-за возможного ухудшения ситуации.

По данным авиационных властей, высота вулканического облака составляет 6,5 километра. Власти продолжают следить за ситуацией и уверяют, что в настоящее время людям ничего не угрожает, пишет The Guardian.

Уточнения

Э́тна — стратовулкан в Италии, на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. Самый высокий действующий вулкан в Европе. Максимальная высота Этны меняется в результате извержений и обрушений в промежутках между ними.

