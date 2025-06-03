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Дарио Амодей предупреждает: ИИ может занять полмира труда в ближайшие пять лет

1:45
Наука

Дарио Амодей, генеральный директор компании Anthropic, создателя чат-бота с ИИ "Клод", выступил с предупреждением о возможных массовых увольнениях, которые могут затронуть такие сферы, как технологии, финансы и юриспруденция.

искусственный интеллект
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственный интеллект

Он призвал руководителей и политиков быть честными с работниками о реальных масштабах угрозы, связанных с внедрением ИИ.

По его словам, многие не осознают, что изменения могут произойти очень скоро. Амодей считает, что ИИ может сократить половину рабочих мест для белых воротничков начального уровня и увеличить уровень безработицы до 20% в течение ближайших пяти лет. Это означает, что уровень безработицы в США может вырасти в пять раз, что в последний раз наблюдалось во время пандемии.

Он также отметил, что политики и бизнес-лидеры не готовы к волне увольнений, вызванных ИИ. По его мнению, ИИ начинает превосходить людей в большинстве интеллектуальных задач, и общество должно быть готово к этому вызову.

Хотя технологии обычно автоматизируют низкооплачиваемую работу, если Амодей прав, ИИ может вытеснить также и более специализированные должности, требующие длительного обучения. Однако он также отметил, что ИИ может принести значительные выгоды экономике и даже улучшить медицину.

Предостережения Амодея звучат на фоне активной гонки между технологическими гигантами, такими как Google и Meta, за разработку общего искусственного интеллекта (AGI) с когнитивными способностями, сравнимыми с человеческими, пиишет intelligence-artificielle.developpez.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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