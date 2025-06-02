Еда будущего из реактора и отходов: вот какие блюда готовят для нас учёные

Курицу из реактора, котлеты из сои и порошок с жуками готовят учёные для человечества. Кто-то может посчитать, что это "прогресс". Но все бы мы хотели пойти в магазин, взять с полки колбасу, и прочитать на этикетке: "мясо, соль, специи". Однако этикетка бывает длинная и непонятная, но мы все же покупаем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушёная свинина

Грядущий продовольственный кризис стараются предвосхитить множество разработчиков искусственного мяса. Большинство производителей предпочитают выращивать искусственное мясо из стволовых клеток животных. Это, конечно, более гуманный способ производства белка, нежели традиционное мясное производство.

Из-за растущего населения планеты и других причин, использования инновационных пищевых ингредиентов из нетрадиционного сырья избежать, скорее всего, не получится, пишет KP. RU.

Технологии разных компаний различаются только в нюансах. Например американская фирма Memphis Meats создает в биореакторах мясо утки и курицы, культивируя клетки из эмбриональной сыворотки птенцов.

Израильский стартап SuperMeat сделал ставку на выращивание куриной печени. Решить проблему, похоже, удалось стартапу Impossible Foods. Они делают "говядину" не из клеток животных, а из растительных материалов.

Необычной научной разработкой занялся японский ученый Мицуюки Икеда. Он смог синтезировать мясо из человеческих отходов. Изначально по заказу компании, обслуживающей канализацию Токио, он изучал проблем утилизации городских отходов.

В ходе исследований ученый нашел в канализационном иле бактерии, которые перерабатывали экскременты в протеин. Икеда выделил из коричневой массы чистый белок, приправил красителями, вкусовыми добавками и получил из "вторичного продукта" новый вид искусственного мяса. Японцы называют его шитбургером.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

