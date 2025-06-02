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Случайная находка на АЗС в США: двухдолларовая купюра превратилась в миллионы

1:49
Наука

Обычная двухдолларовая купюра, выданная на автозаправочной станции в Техасе (США), внезапно оказалась невероятно ценной.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

На первый взгляд, ничем не примечательная банкнота небольшого номинала, все еще технически находящаяся в обращении, но редко используемая в повседневных расчетах. Однако что-то в ее старинном виде и отличном состоянии привлекло внимание клиента.

Заинтересовавшись, человек обратился к местному дилеру валюты, который сразу же заметил необычное. Это была не просто старая купюра — она была редкой. Эксперты подтвердили, что это казначейский билет ограниченного выпуска 1890 года, серия, которая стала ценным активом среди коллекционеров из-за своей редкости и исторической значимости.

Почему эта двухдолларовая купюра стоит миллионы? Эта конкретная двухдолларовая купюра относилась к очень редкой серии, выпущенной в 19 веке. Эти банкноты были частью серии "Большой арбуз", получившей свое название из-за крупных нулей на обратной стороне купюры, напоминающих арбузы. Большинство этих банкнот были уничтожены или потеряны с течением времени, и лишь несколько экземпляров известны сегодня.

Безупречное состояние купюры, уникальный серийный номер и исторический контекст способствовали ее поразительной оценке в 2,6 млн долларов. Стоит отметить, что аналогичная купюра была продана на аукционе за более чем 2 миллиона долларов несколько лет назад, и этот недавно обнаруженный экземпляр, по мнению экспертов, находится в еще лучшем состоянии, пишет southconwayroadbaptistchurch. org.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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