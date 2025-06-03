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Температура 70 градусов: как будущий суперконтинент изменит жизнь на планете

1:58
Наука

Амбициозное исследование проведено учеными из Бристольского и Лидского университетов при поддержке Британского совета по исследованиям и инновациям в области природной среды (UKRI NERC) с использованием мощных вычислительных ресурсов Бристольского центра передовых вычислений. 

Зной
Фото: commons.wikimedia.org by Ant Rozetsky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Зной

Ученые, используя передовые климатические модели, смоделировали экстремальные условия, возможные на будущем суперконтиненте, таком как Пангея Ультима. Прогнозы показывают, что средние температуры на Земле могут колебаться от 40 до 70 градусов по Цельсию. Этот рост температур связывают с усилением солнечной активности и частыми извержениями вулканов. Уровень CO2 может превысить 600 ppm, что напоминает об экстремальных климатических условиях прошлого. Это подчеркивает необходимость снижения зависимости от ископаемого топлива.

Несмотря на способность млекопитающих адаптироваться к изменениям климата в прошлом, прогнозируемые условия могут превысить их адаптационные возможности. По оценкам доктора Александра Фарнсворта, лишь 8-16% территории Земли останутся пригодными для обитания млекопитающих. Доктор Юнис Ло предупреждает, что температуры от 40 до 50 градусов Цельсия будут иметь катастрофические последствия для человечества. Несмотря на то, что эти сценарии далеки, они подчеркивают необходимость достижения углеродной нейтральности для сохранения планеты и ее биоразнообразия.

Исследование открывает возможности для изучения экзопланет. Понимание влияния расположения континентов на обитаемость планеты может революционизировать астробиологию и помочь в обнаружении обитаемых планет за пределами нашей солнечной системы. Однако приоритетом остается сохранение нашей собственной планеты, пишет innovant.

Уточнения

Приорите́т (лат. prior «первый, старший») — понятие, показывающее важность, первенство.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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