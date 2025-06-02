Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Панголины — их чешуя стоит целое состояние: почему мы теряем этих уникальных животных
Властелин колец: Лефтерис Петруниас вошел в историю —он стал чемпионом Европы в 8-й раз
Почему гладиолусы зацветут только при соблюдении этих простых правил
Забудь о диетах: этот орех поможет тебе контролировать вес и поддерживать здоровье
Душевые кабины устарели! Вот что выбирают дизайнеры в 2025 году
Ролан Гаррос 2025: побежденный Артуром Фильсом, испанец Муньяр критикует французскую публику
Не крутит с первого раза? Паниковать рано — бывает и у самых надёжных авто
Случайная находка на АЗС в США: двухдолларовая купюра превратилась в миллионы
Бортпроводница раскрывает секреты: почему обмен местами в самолёте — это ловушка

Как лазер DiPOLE 100-X изменил представление о жидком углероде — детали эксперимента

1:41
Наука

Впервые в лабораторных условиях был синтезирован и исследован углерод в жидком состоянии.

ученые
Фото: https://commons.wikimedia.org by WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co.KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ученые

Удивительно, но речь идет об элементе с одной из самых высоких температур плавления в природе — свыше 4500 градусов Цельсия! В обычных условиях он не плавится, как, например, лед, а сразу переходит в газообразную форму. Это было сродни попытке запечатлеть на фото то, что мгновенно испаряется.

Но как же ученым удалось это сделать? С помощью мощнейшего лазера DiPOLE 100-X, разработанного в Великобритании, который на короткое мгновение создал экстремальные условия, необходимые для расплавления твердого углерода. Все это произошло внутри гигантской европейской установки XFEL, где рентгеновский луч зафиксировал превращение материала в режиме реального времени, буквально на атомном уровне.

Результатом стала серия "снимков", объединенных в четкое изображение момента фазового перехода углерода. И тут ученых ждал самый интересный сюрприз: в жидком состоянии углерод сохраняет упорядоченную структуру с четырьмя атомами вокруг каждого ядра, подобно алмазу. Полного хаоса, которого многие ожидали, не произошло.

Однако это не просто научное любопытство. Жидкий углерод может стать важным элементом в технологиях ядерного синтеза — той самой энергии будущего. Он может использоваться как охлаждающая жидкость или даже как замедлитель нейтронов, что повысит стабильность и эффективность реакторов, пишет tecnoandroid.

Уточнения

А́том (от др.-греч. ἄτομος «неделимый, неразрезаемый») — частица вещества микроскопических размеров и массы, наименьшая часть химического элемента, являющаяся носителем его химических свойств.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок
Домашние животные
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок Аудио 
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Домашние животные
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились Аудио 
Новый уровень связи: что заменит интернет в ближайшем будущем
Наука и техника
Новый уровень связи: что заменит интернет в ближайшем будущем
Популярное
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена

Разбираемся, чем фритюрница с горячим воздухом лучше микроволновки и наоборот. Узнайте, какой прибор выбрать для своих потребностей на кухне.

Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Оно стоило втрое дешевле — и оказалось втрое надёжнее: разоблачаем масла-лидеры
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Морской крокодил против большой белой акулы: кто окажется сильнее в схватке
Последние материалы
Властелин колец: Лефтерис Петруниас вошел в историю —он стал чемпионом Европы в 8-й раз
Украина подключилась к военному Wi-Fi: что изменится на поле боя
Почему гладиолусы зацветут только при соблюдении этих простых правил
Забудь о диетах: этот орех поможет тебе контролировать вес и поддерживать здоровье
Душевые кабины устарели! Вот что выбирают дизайнеры в 2025 году
Ролан Гаррос 2025: побежденный Артуром Фильсом, испанец Муньяр критикует французскую публику
Не крутит с первого раза? Паниковать рано — бывает и у самых надёжных авто
Случайная находка на АЗС в США: двухдолларовая купюра превратилась в миллионы
Бортпроводница раскрывает секреты: почему обмен местами в самолёте — это ловушка
Кремень: Собчак оценила кольцо женившегося Алексея Воробьёва
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.