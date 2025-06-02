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Первые снимки нового термоядерного комплекса Китая: как это отразится на мировой безопасности

3:27
Наука

Спутниковые изображения выявили строительство в Китае масштабного комплекса лазерного термоядерного синтеза, по своим размерам превосходящего американский NIF.

ученые
Фото: https://commons.wikimedia.org by Davide italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ученые

Этот объект, расположенный в районе Мяньяна, вызывает вопросы о его потенциальном двойном назначении: станет ли он ключом к безграничной чистой энергии или же послужит катализатором прогресса в сфере ядерного оружия? Соединенные Штаты внимательно следят за этими разработками.

Тревожные снимки со спутников вновь поднимают призрак гонки ядерных вооружений, но уже не в контексте подземных испытаний, а через призму термоядерных исследований. Недавние спутниковые снимки свидетельствуют о том, что Китай строит комплекс лазерного термоядерного синтеза беспрецедентного масштаба. Объект, расположенный близ города Мяньян на юго-западе Китая, вызывает опасения относительно его возможного влияния как на производство экологически чистой энергии, так и на развитие ядерного арсенала Китая.

Существование этого проекта, названного "Лаборатория основных устройств лазерного синтеза", было подтверждено благодаря тщательному анализу спутниковых снимков, проведенному экспертами CNA Corp и Центром исследований нераспространения Джеймса Мартина (CNS). На снимках видна внушительная конструкция с четырьмя внешними рукавами, предназначенными для размещения мощных лазерных установок, сходящихся в центральном экспериментальном отсеке. Именно здесь будут проводиться эксперименты по термоядерному синтезу, направляющие лазерную энергию на изотопы водорода для инициирования реакции ядерного синтеза.

Сравнения с американским Национальным комплексом зажигания (NIF) в Калифорнии неизбежны. NIF, стоимостью 3,5 миллиарда долларов, в 2022 году достиг исторического рубежа, произведя больше энергии в результате реакции синтеза, чем было затрачено лазерами, достигнув "порога научного равновесия". Однако, по оценкам Декера Эвелета из CNA Corp, экспериментальный отсек китайского комплекса будет примерно на 50% больше, чем у NIF, что указывает на более масштабные амбиции.

Развитие данной технологии поднимает сложные вопросы. Теоретически, ядерный синтез предлагает чистый, обильный и практически неограниченный источник энергии, использующий водород. Однако освоение этой технологии оказалось сложным и дорогостоящим. Интерес Китая к ядерному синтезу, как и других мировых держав, является частью глобального поиска альтернативы ископаемому топливу и стремления к энергетической независимости.

Помимо энергетического аспекта, исследования в области термоядерного синтеза с помощью инерционного удержания имеют стратегическое значение в области ядерного оружия. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) запрещает ядерные взрывы во всех средах. В этом контексте эксперименты по лазерному термоядерному синтезу позволяют изучать фундаментальные механизмы ядерной детонации, повышать уверенность в имитационных моделях и разрабатывать новое оружие без проведения реальных испытаний, пишет thinkstewartville.

Уточнения

Ядерный арсенал представляет собой совокупность ядерных боезарядов, находящихся в вооружённых силах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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