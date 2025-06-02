Без зарубежных технологий: Экспонента создала уникальный стенд для моделирования самолётов

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В Нижнем Новгороде в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России 2025" (ЦИПР-2025) Центр инженерных и технологических моделей "Экспонента" 2 июня 2025 года продемонстрировал инновационный прототип пилотажного стенда.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Як-40

Уникальность разработки заключается в полунатурном моделировании гражданских воздушных судов, в частности лайнеров SJ-100 и МС-21, исключительно на базе российских инженерных решений.

Этот прорыв, представленный ЦИТМ "Экспонента" на ЦИПР-2025, демонстрирует переход к технологической независимости в сфере авиационного моделирования. Стенд включает в себя сложные модели ключевых подсистем самолётов, в том числе системы управления и динамики полёта, созданные специалистами ЦИТМ "Экспонента" совместно с ПАО "Яковлев" в отечественной инженерной среде Engee, призванной заменить импортную MATLAB/Simulink, пишет ИА RuNews24.ru.

Аппаратная часть стенда использует комплекс полунатурного моделирования КПМ РИТМ, который приходит на смену иностранным Speedgoat и National Instruments. Отечественная система визуализации Unigine интегрирована вместо игровых движков, таких как Unreal Engine, а интерфейсы авионики созданы с помощью инструмента ПрагмаСофтСтудия, альтернативы Scade Display.

По словам Никиты Богославского, генерального директора ЦИТМ "Экспонента", представленная разработка — это платформа для цифровой инженерии нового уровня, результат кооперации российских разработчиков, позволяющий преодолеть зависимость от западных решений.

Прототип вызвал значительный интерес у посетителей форума, которые смогли наблюдать моделирование полёта МС-21 и ознакомиться с интерфейсом отечественной авионики и системами управления. Разработка ЦИТМ "Экспонента" станет основой для развития российских цифровых решений в авиации, включая подготовку пилотов, верификацию систем и отработку режимов эксплуатации.

Уточнения

Интерфе́йс (от англ. interface) или стык — граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т. д.) между элементами системы.



