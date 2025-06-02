Авиацию ждут перемены: новый материал изменит транспортные расходы

Создан новый суперматериал, который прочен как сталь, но легок как пенопласт!
Этот материал — углеродная нанорешетка, разработанная учеными из Канады и Южной Кореи. Он обладает прочностью на сжатие, сравнимой с углеродистой сталью (180-360 МПа), но при этом его плотность как у пенополистирола (125-215 кг/м³).
Самое интересное, что такой материал может значительно снизить транспортные расходы. Например, его использование в самолетах может сэкономить до 10 галлонов на фунт (80 литров на килограмм) в год! Для таких больших машин, как Airbus A380-800, это серьезная экономия.
Создали этот материал с помощью двух методов: метода конечных элементов и байесовской оптимизации, а сами нанорешетки изготовлены с помощью двухфотонной полимеризации в наномасштабе, пишет hackaday.
Пенопла́ст — пористый материал, составленный из не сообщающихся друг с другом ячеек, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.