Учёные раскрыли тайну тишины: она запускает процесс обновления мозга

Тишина — это не просто отсутствие звука, а настоящая пища для ума.

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Исследование, опубликованное в журнале Brain Structure and Function, показало, что тишина может быть полезна для нашего мозга, способствуя образованию новых клеток.

Ученые провели эксперимент на мышах, подвергая их различным звуковым воздействиям и тишине.

Только тишина приводила к длительному увеличению выработки новых нервных клеток в области гиппокампа, отвечающей за память и обучение.

Исследователи утверждают, что тишина воспринимается мозгом как что-то новое, что стимулирует его адаптацию и реорганизацию. В условиях постоянного шума, намеренная тишина может улучшить память и умственную деятельность. Об этом пишет unboxholics.

Уточнения

Адапта́ция (лат. adapto «приспособляю») — приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды.

