Учёные раскрыли тайну тишины: она запускает процесс обновления мозга

Тишина — это не просто отсутствие звука, а настоящая пища для ума.
Исследование, опубликованное в журнале Brain Structure and Function, показало, что тишина может быть полезна для нашего мозга, способствуя образованию новых клеток.
Ученые провели эксперимент на мышах, подвергая их различным звуковым воздействиям и тишине.
Только тишина приводила к длительному увеличению выработки новых нервных клеток в области гиппокампа, отвечающей за память и обучение.
Исследователи утверждают, что тишина воспринимается мозгом как что-то новое, что стимулирует его адаптацию и реорганизацию. В условиях постоянного шума, намеренная тишина может улучшить память и умственную деятельность. Об этом пишет unboxholics.
Адапта́ция (лат. adapto «приспособляю») — приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к условиям внешней среды.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.