Оружие против супербактерий найдено, где никто не ожидал: антибиотик, перед которым они бессильны

Учёные из Китая и Австрии совершили прорыв в борьбе с супербактериями, обнаружив в неожиданном месте — угольной шахте Баян-Обо (Внутренняя Монголия) — новый мощный антибиотик.
Супербактерии, устойчивые к существующим антибиотикам, — глобальная угроза. По данным ВОЗ, в 2019 году от таких инфекций умерли 1,27 млн человек, а к 2050 году эта цифра может достичь 8,22 млн.
Исследователи из Венского университета и Института фармацевтических исследований Гельмгольца в Сааре выделили из редкого штамма бактерии Amycolatopsis молекулу саарвиенин А (saarvenin A). Этот же род бактерий ранее подарил медицине ванкомицин.
В лабораторных испытаниях саарвиенин А победил даже грамположительные бактерии, устойчивые к метициллину, ванкомицину и даптомицину.
Его химическая структура и способ борьбы с патогенами отличаются от всех известных классов антибиотиков. Это ключевое преимущество — бактерии еще не выработали к нему защиты.
Ученые подчеркивают: до появления лекарств на основе саарвиенина А пройдут годы. Необходимы:
Открытие вселяет надежду в борьбу с одной из главных угроз здоровью человечества.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов.
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