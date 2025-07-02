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Оружие против супербактерий найдено, где никто не ожидал: антибиотик, перед которым они бессильны

1:39
Наука

Учёные из Китая и Австрии совершили прорыв в борьбе с супербактериями, обнаружив в неожиданном месте — угольной шахте Баян-Обо (Внутренняя Монголия) — новый мощный антибиотик.

Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Тихая пандемия

Супербактерии, устойчивые к существующим антибиотикам, — глобальная угроза. По данным ВОЗ, в 2019 году от таких инфекций умерли 1,27 млн человек, а к 2050 году эта цифра может достичь 8,22 млн.

Исследователи из Венского университета и Института фармацевтических исследований Гельмгольца в Сааре выделили из редкого штамма бактерии Amycolatopsis молекулу саарвиенин А (saarvenin A). Этот же род бактерий ранее подарил медицине ванкомицин.

Уникальность

Высокая эффективность

В лабораторных испытаниях саарвиенин А победил даже грамположительные бактерии, устойчивые к метициллину, ванкомицину и даптомицину.

Новый механизм действия

Его химическая структура и способ борьбы с патогенами отличаются от всех известных классов антибиотиков. Это ключевое преимущество — бактерии еще не выработали к нему защиты.

Прогнозы

Ученые подчеркивают: до появления лекарств на основе саарвиенина А пройдут годы. Необходимы:

  • Тесты на животных;
  • Токсикологические исследования (оценка безопасности);
  • Клинические испытания на людях.

Открытие вселяет надежду в борьбу с одной из главных угроз здоровью человечества.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον - "палочка") — домен прокариотических микроорганизмов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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