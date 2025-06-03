Теория относительности может треснуть: что покажет детектор в космосе

Что, если фундаментальные законы Вселенной устроены совсем не так, как мы думаем? Новый колоссальный проект ESA — гравитационный детектор LISA — обещает либо укрепить позиции Общей теории относительности Эйнштейна, либо, возможно, впервые её поколебать.
LISA (Laser Interferometer Space Antenna) — это не просто антенна, а целая система из трёх космических аппаратов, расположенных в форме равностороннего треугольника. Расстояние между ними — 2,5 миллиона километров. Они будут "общаться" друг с другом с помощью лазеров, а любые крошечные изменения фаз лазерных лучей позволят фиксировать проходящие гравитационные волны.
Такая структура позволяет LISA не только "слышать" волны, но и точно определять, откуда они исходят. Причём её точность выше, чем у земных детекторов LIGO и Virgo, которые ограничены шумами от сейсмической активности и деятельности человека.
Главная цель LISA — ловить гравитационные волны в миллигерцевом диапазоне. Эти сигналы неуловимы для наземных детекторов, но в космосе — вне досягаемости шумов — это становится возможным.
Среди главных источников таких волн — экстремальные системы EMRI (Extreme Mass-Ratio Inspirals): компактный объект вроде нейтронной звезды или небольшой чёрной дыры вращается вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
Некоторые теории предсказывают, что помимо тензорных гравитационных волн, которые описывает Эйнштейн, могут существовать и скалярные — проще говоря, такие, которые в каждой точке описываются одним числом.
Ранее их существование не удавалось доказать. Однако исследователи теперь уверены: LISA даст человечеству возможность заглянуть в эту область с беспрецедентной точностью.
Профессор Томас Сотириу из Ноттингемского центра гравитационных исследований утверждает:
"Теперь мы показали, что LISA предложит беспрецедентные возможности в обнаружении скалярных полей".
Команда исследователей смоделировала, как выглядит сигнал от тела звездной массы, вращающегося вокруг чёрной дыры, и впервые оценила возможности LISA по обнаружению скалярных волн.
Выяснилось: система способна определить наличие скалярного заряда с точностью до одного процента — вне зависимости от природы поля или внутреннего устройства объекта.
Это означает, что LISA сможет выполнять не только наблюдательные, но и теоретические задачи, позволяя заглянуть в основы гравитации и, возможно, открыть что-то, что перевернёт современную физику.
Гравитацио́нные во́лны - изменения гравитационного поля, распространяющиеся подобно волнам. Излучаются движущимися массами, но после излучения отрываются от них и существуют независимо от этих масс.
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