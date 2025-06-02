Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10

Если вы думаете, что математика — это просто цифры и операции, то пришло время проверить свои силы. Вот задача, которая может сбить с толку, если не соблюдать порядок выполнения операций. Готовы проверить свою внимательность?
Какой результат получится, если решить следующее выражение?
10×10 ÷ 10 + 10×10 — 10
Не спешите отвечать — важно помнить о порядке операций! Сначала выполняются умножение и деление, а уже потом — сложение и вычитание. Разберем задачу шаг за шагом:
Начнем с умножения: 10×10 = 100
Затем делим: 100 ÷ 10 = 10
После этого умножаем снова: 10×10 = 100
Складываем: 100 + 10 = 110
И, наконец, вычитаем: 110 — 10 = 100
Ответ: 100
Математические загадки не только развлекают, но и учат внимательности. Часто мы не замечаем, как делаем ошибки, если не соблюдаем правильный порядок выполнения операций. Такие задания помогают улучшить логическое мышление и точность в расчетах.
Матема́тика (др.-греч. μᾰθημᾰτικά < μάθημα "изучение; наука") — точная формальная наука, первоначально исследовавшая количественные отношения и пространственные формы.
Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.