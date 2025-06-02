Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10

Если вы думаете, что математика — это просто цифры и операции, то пришло время проверить свои силы. Вот задача, которая может сбить с толку, если не соблюдать порядок выполнения операций. Готовы проверить свою внимательность?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Математическая задача

Загадка

Какой результат получится, если решить следующее выражение?

10×10 ÷ 10 + 10×10 — 10

Решение

Не спешите отвечать — важно помнить о порядке операций! Сначала выполняются умножение и деление, а уже потом — сложение и вычитание. Разберем задачу шаг за шагом:

Начнем с умножения: 10×10 = 100 Затем делим: 100 ÷ 10 = 10 После этого умножаем снова: 10×10 = 100 Складываем: 100 + 10 = 110 И, наконец, вычитаем: 110 — 10 = 100

Ответ: 100

Почему это важно

Математические загадки не только развлекают, но и учат внимательности. Часто мы не замечаем, как делаем ошибки, если не соблюдаем правильный порядок выполнения операций. Такие задания помогают улучшить логическое мышление и точность в расчетах.

Уточнения

Матема́тика (др.-греч. μᾰθημᾰτικά < μάθημα "изучение; наука") — точная формальная наука, первоначально исследовавшая количественные отношения и пространственные формы.

