Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звучит круто, а на деле — бесполезно: 5 опций, которые не стоят переплаты
Ариана Гранде штурмует комедию: поп-дива станет невесткой Де Ниро в Знакомстве с родителями 4
Миконос не только для вечеринок: откройте для себя его скрытую историю и традиции
3 шага к клубничному совершенству: раскройте секрет быстрого варенья от Марты Стюарт
Секрет богатого урожая картофеля, который забыли даже профессиональные огородники
Не Range, не BMW, а выглядит как конфета: почему этот китаец стал новым автопонтом
Цена сыра взлетела до небес: чем вызвано подорожание
Тревожные признаки рассады: забытые секреты, которые помогут вернуть ей здоровье
Железная дорога в СССР: артерия огромной страны

Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10

Наука

Если вы думаете, что математика — это просто цифры и операции, то пришло время проверить свои силы. Вот задача, которая может сбить с толку, если не соблюдать порядок выполнения операций. Готовы проверить свою внимательность?

Математическая задача
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Математическая задача

Загадка

Какой результат получится, если решить следующее выражение?

10×10 ÷ 10 + 10×10 — 10

Решение

Не спешите отвечать — важно помнить о порядке операций! Сначала выполняются умножение и деление, а уже потом — сложение и вычитание. Разберем задачу шаг за шагом:

  1. Начнем с умножения: 10×10 = 100

  2. Затем делим: 100 ÷ 10 = 10

  3. После этого умножаем снова: 10×10 = 100

  4. Складываем: 100 + 10 = 110

  5. И, наконец, вычитаем: 110 — 10 = 100

Ответ: 100

Почему это важно

Математические загадки не только развлекают, но и учат внимательности. Часто мы не замечаем, как делаем ошибки, если не соблюдаем правильный порядок выполнения операций. Такие задания помогают улучшить логическое мышление и точность в расчетах.

Уточнения

Матема́тика (др.-греч. μᾰθημᾰτικά < μάθημα "изучение; наука") — точная формальная наука, первоначально исследовавшая количественные отношения и пространственные формы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок
Домашние животные
Кого кошка унесёт первым, если нужно спасать выводок Аудио 
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели
Авто
На них смотрели с восхищением, а теперь продают со скидкой: кроссоверы, которые неожиданно подешевели Аудио 
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину
Домашние животные
Единственный случай, когда кошка не сможет привыкнуть к хозяину Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Последние материалы
Ариана Гранде штурмует комедию: поп-дива станет невесткой Де Ниро в Знакомстве с родителями 4
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Миконос не только для вечеринок: откройте для себя его скрытую историю и традиции
3 шага к клубничному совершенству: раскройте секрет быстрого варенья от Марты Стюарт
Секрет богатого урожая картофеля, который забыли даже профессиональные огородники
Не Range, не BMW, а выглядит как конфета: почему этот китаец стал новым автопонтом
Цена сыра взлетела до небес: чем вызвано подорожание
Тревожные признаки рассады: забытые секреты, которые помогут вернуть ей здоровье
Железная дорога в СССР: артерия огромной страны
Натяжной потолок может испортить ремонт — вот как этого избежать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.