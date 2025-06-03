Неизвестный лед найден в недрах Земли — его существование меняет многое

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Удивительное открытие сделали американские ученые: в недрах Земли и, возможно, на других водных планетах может существовать неизвестная ранее форма льда — Лед-VIIt.

Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Чуприков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера, Кунгурский район

Как искали — и что нашли

Исследователи из Университета Невады (Лас-Вегас) использовали уникальный эксперимент: образец воды поместили в ячейку с алмазными наковальнями — устройством, способным создавать давления в миллионы атмосфер. Алмазы сжимали воду с двух сторон, пока та не замерзала. Затем ее резко нагревали лазером и снова охлаждали — и так многократно.

Именно в этом цикле переходов и появился тот самый Лед-VIIt — промежуточная фаза, отличающаяся от уже известных структур.

Что за фаза такая

Ранее ученым была известна фаза Лед-VII — структура с кубической решеткой. Но теперь выяснилось, что между Льдом-VII и другой фазой, Льдом-X, существует особый переходный этап. У Льда-VIIt решетка тетрагональная — то есть не куб, а вытянутый прямоугольник.

Что особенно удивительно: переход в Лед-X фиксировали при давлении около 300 тысяч атмосфер. А раньше считалось, что нужно как минимум миллион.

А где такой лед можно найти

На поверхности Земли Лед-VIIt встретить практически невозможно. Но в глубоких слоях коры и мантии — вполне вероятно. Также такая форма воды может быть на других планетах за пределами Солнечной системы, особенно тех, где много льда и воды.

Почему это важно

Как и углерод способен становиться то графитом, то алмазом, так и лед может принимать разные формы в зависимости от условий. Сегодня известно уже более 20 фаз воды, и с Льдом-VIIt это число выросло.

Как всё происходило

Образец воды помещался между алмазами

Давление увеличивалось, пока вода не превращалась в лед

Затем лед облучали лазером, нагревая и снова охлаждая

Так наблюдали переходы между разными фазами

Цитата из исследования:

«Мы впервые зафиксировали промежуточную фазу между Льдом-VII и Льдом-X — она имеет тетрагональную структуру. Это меняет понимание условий, при которых формируются плотные формы льда».

Уточнения

Лёд - вода в твёрдом агрегатном состоянии. Льдом иногда называют некоторые вещества в твёрдом агрегатном состоянии, которым свойственно иметь жидкую или газообразную форму при комнатной температуре; в частности, сухой лёд, аммиачный лёд или метановый лёд.

