Неизвестный лед найден в недрах Земли — его существование меняет многое

Удивительное открытие сделали американские ученые: в недрах Земли и, возможно, на других водных планетах может существовать неизвестная ранее форма льда — Лед-VIIt.
Исследователи из Университета Невады (Лас-Вегас) использовали уникальный эксперимент: образец воды поместили в ячейку с алмазными наковальнями — устройством, способным создавать давления в миллионы атмосфер. Алмазы сжимали воду с двух сторон, пока та не замерзала. Затем ее резко нагревали лазером и снова охлаждали — и так многократно.
Именно в этом цикле переходов и появился тот самый Лед-VIIt — промежуточная фаза, отличающаяся от уже известных структур.
Ранее ученым была известна фаза Лед-VII — структура с кубической решеткой. Но теперь выяснилось, что между Льдом-VII и другой фазой, Льдом-X, существует особый переходный этап. У Льда-VIIt решетка тетрагональная — то есть не куб, а вытянутый прямоугольник.
Что особенно удивительно: переход в Лед-X фиксировали при давлении около 300 тысяч атмосфер. А раньше считалось, что нужно как минимум миллион.
На поверхности Земли Лед-VIIt встретить практически невозможно. Но в глубоких слоях коры и мантии — вполне вероятно. Также такая форма воды может быть на других планетах за пределами Солнечной системы, особенно тех, где много льда и воды.
Как и углерод способен становиться то графитом, то алмазом, так и лед может принимать разные формы в зависимости от условий. Сегодня известно уже более 20 фаз воды, и с Льдом-VIIt это число выросло.
Образец воды помещался между алмазами
Давление увеличивалось, пока вода не превращалась в лед
Затем лед облучали лазером, нагревая и снова охлаждая
Так наблюдали переходы между разными фазами
Цитата из исследования:
«Мы впервые зафиксировали промежуточную фазу между Льдом-VII и Льдом-X — она имеет тетрагональную структуру. Это меняет понимание условий, при которых формируются плотные формы льда».
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