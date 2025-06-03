Антиматерия поможет узнать главное: сколько весит информация

Что если информация — это не просто нули и единицы, а нечто, обладающее весом? Именно это и пытается выяснить физик, предложивший эксперимент, который может перевернуть наше представление о материи.
Еще в XX веке Рольф Ландауэр из IBM выдвинул гипотезу: при стирании информации выделяется тепло. В пересчете на бит это тепло ничтожно, но в современных вычислительных системах оно становится ощутимым. Эксперименты подтвердили: удаление данных связано с выделением энергии.
А теперь вспомним Эйнштейна и его знаменитую формулу E=mc². Если энергия и масса эквивалентны, а информация способна выделять энергию, значит, она тоже имеет массу — пусть и микроскопическую.
По подсчетам Мелвина Вопсона из Университета Портсмута, информация, содержащаяся в одном электроне, в 22 миллиона раз легче его самого. Но, теоретически, её массу можно измерить. Для этого он предлагает оригинальный способ — уничтожить информацию вместе с самими носителями.
Когда частица и античастица (например, электрон и позитрон) сталкиваются, они взаимно аннигилируют — исчезают, превращаясь в энергию. Обычно выделяются два гамма-фотона, каждый с энергией 511 кэВ. Но если частицы также несут информацию, то при аннигиляции должно происходить ещё нечто — её "стирание".
Вопсон утверждает: если информация действительно имеет массу, её уничтожение должно сопровождаться появлением дополнительных фотонов — очень слабых, инфракрасных, длиной волны около 50 микрометров. Это и станет искомым доказательством.
До сих пор никто не искал такие инфракрасные фотоны при аннигиляции. Но если они действительно появляются — это станет революцией. Мы поймем, что информация — это не абстракция, а физическая сущность, встроенная в структуру Вселенной.
Следующий шаг — провести эксперимент. Ускорители частиц уже фиксируют гамма-излучение, но теперь нужно обратить внимание на инфракрасный диапазон. Это может стать первым шагом к новому пониманию природы самой реальности.
Антивещество́ - вещество, состоящее из античастиц, стабильно не образующееся в природе (наблюдательные данные не свидетельствуют об обнаружении антивещества в нашей Галактике и за её пределами).
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?