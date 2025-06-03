Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они ценят себя — деньги второстепенны: эксперт о приоритетах молодых специалистов
Этот 10-минутный комплекс эффективнее бега на 70% — утверждают в NASA
Цыплёнок в грибном соусе: уют на сковородке
Стиральная машина пахнет как болотце? Маленький стаканчик этой жидкости — и она задышит по-новому
Гардероб, который подводит: какие вещи превращают стильную женщину в карикатуру
Скандал с данными: как продажа билетов на Би-2 оборачивается утечкой личной информации
Соблазнила Мишу: источники раскрыли детали отношений Дарьи Белоусовой и Михаила Ефремова
Египетские «Мальдивы» раскрывают тайну: чего ждать туристам этим летом
Замиокулькас замолчал? Полей его этим — и он заговорит листьями

Коллайдер раскрыл секрет, который может разрушить привычную физику

2:13
Наука

Исследования на закрытом коллайдере Tevatron привели к неожиданному результату: масса W-бозона — одной из ключевых частиц Стандартной модели — оказалась выше предсказанной. Это может означать, что фундаментальные законы природы куда сложнее, чем мы привыкли думать.

Адронный коллайдер
Фото: commons.wikimedia.org by CERN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Адронный коллайдер

Результат, который изменил правила

Международная коллаборация CDF, в которую входят сотни учёных из 54 университетов, провела детальный анализ данных, собранных детектором CDF-II на коллайдере Tevatron (США). Сами эксперименты завершились ещё в 2011 году, но только сейчас удалось добиться беспрецедентной точности: расчёт массы W-бозона сделан с погрешностью менее 0,01%.

Масса W-бозона: почему это важно

W-бозоны — одни из носителей слабого взаимодействия, ответственного за ядерные превращения и радиоактивность. По расчётам CDF, масса этих частиц составляет 80433 МэВ/с², что на 76 МэВ выше предсказаний Стандартной модели (80357 МэВ/с²).

Это различие выходит за рамки статистической погрешности и достигает значимости в семь сигма — слишком серьёзно, чтобы считать случайностью.

Почему это открытие может изменить всё

Стандартная модель — краеугольный камень физики элементарных частиц, однако у неё есть пробелы. Она не объясняет природу тёмной материи, не учитывает гравитацию и многие другие явления. И если измерения CDF подтвердятся, это станет мощным сигналом о существовании новой физики — за пределами привычной теории.

Что будет дальше

Чтобы понять, с чем именно столкнулись физики, нужны новые данные. На помощь могут прийти будущие ускорители и коллайдеры, которые позволят наблюдать W-бозоны в других условиях. Это даст шанс не только проверить результат, но и возможно — открыть новый пласт устройства Вселенной.

Уточнения

Колла́йдер (англ. collider от collide - "сталкиваться") — ускоритель частиц на встречных пучках, предназначенный для изучения продуктов их соударений. Благодаря коллайдерам учёным удаётся придать элементарным частицам вещества высокую кинетическую энергию, направить их навстречу друг другу, чтобы произвести их столкновение.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Накопительную пенсию выплатить наследникам: в Госдуме предлагают расширение возможностей
Коллайдер раскрыл секрет, который может разрушить привычную физику
Не хотите возиться с духовкой? Этот кофейный торт — ваш лучший выбор
Женщинам нетяжело: Тина Канделаки высказалась о материнстве
Ежедневно, раз в неделю или реже: как часто нужно взвешиваться для контроля веса при похудении
Потрясающие результаты без тяжёлых весов: японское упражнение для осанки и укрепления корпуса
Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному
Соль в мыло — и магия началась: посуда засияет, а губка не сгниёт
ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки
Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.