Новый фильтр для масок задерживает почти всех бактерий — как это работает

Представьте себе материал, который можно встроить в маски или респираторы, и он будет почти полностью очищать воздух от бактерий. Именно такой фильтр создали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).
Главный компонент инновационного фильтра — угольная ткань, дополненная частицами меди. Такая комбинация показала выдающиеся результаты: она способна удерживать до 98% бактерий, проникающих с потоком воздуха. Именно благодаря меди достигается антибактериальный эффект.
Материал прошёл двойную проверку:
Разработку можно использовать:
"Результаты испытаний подтвердили, что фильтр эффективно очищает воздух от микроорганизмов. Это открывает путь к его применению в защите органов дыхания и дезинфекции воздуха", — рассказала доцент кафедры "Химия и биотехнология" Елена Фарберова.
Проект был реализован в рамках государственной программы академического лидерства "Приоритет 2030".
Фильтр (от лат. filtrum - "войлок") — устройства, созданные для отделения чего-то от чего-то. Механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.
На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?