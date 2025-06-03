Новый фильтр для масок задерживает почти всех бактерий — как это работает

Представьте себе материал, который можно встроить в маски или респираторы, и он будет почти полностью очищать воздух от бактерий. Именно такой фильтр создали в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в маске

Что лежит в основе технологии

Главный компонент инновационного фильтра — угольная ткань, дополненная частицами меди. Такая комбинация показала выдающиеся результаты: она способна удерживать до 98% бактерий, проникающих с потоком воздуха. Именно благодаря меди достигается антибактериальный эффект.

Как тестировали фильтр

Материал прошёл двойную проверку:

Сначала его поместили в питательную среду с бактериальной культурой и наблюдали, как быстро погибают микроорганизмы.

Затем на фильтр направили заражённый воздух — и вновь подтвердили его высокую эффективность.

Где применят новый фильтр

Разработку можно использовать:

В средствах индивидуальной защиты — масках и респираторах.

В медицинских учреждениях.

В лабораториях.

На производствах, где важна стерильность воздуха.

"Результаты испытаний подтвердили, что фильтр эффективно очищает воздух от микроорганизмов. Это открывает путь к его применению в защите органов дыхания и дезинфекции воздуха", — рассказала доцент кафедры "Химия и биотехнология" Елена Фарберова.

Поддержка проекта

Проект был реализован в рамках государственной программы академического лидерства "Приоритет 2030".

Уточнения

Фильтр (от лат. filtrum - "войлок") — устройства, созданные для отделения чего-то от чего-то. Механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.

