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Разработка, которая меняет правила: вирусы больше не спрячутся

2:12
Наука

Американские исследователи сделали прорыв в диагностике вирусных инфекций. Разработка, созданная в Массачусетсе, позволяет буквально "подсвечивать" частицы коронавируса, ВИЧ, гепатитов B и C, делая их заметными даже в сложных биологических средах. При этом новая система в сотни раз ярче всех предыдущих попыток.

Эпидемия
Фото: ru.freepik.com by pikisuperstar
Эпидемия

Почему это важно

Диагностика инфекций — задача не из лёгких. Представьте, что вам нужно найти крошечную вирусную частицу в густой биологической среде, вроде замутнённой крови. Именно такую метафору приводит Хади Шафи, доцент Гарварда:

"Обнаружение вирусов — это как искать кубик льда в олимпийском бассейне, наполненном гелем с завязанными глазами".

Теперь, благодаря ферментативному каскаду, задача становится куда проще.

Как это работает

Система основана на магнитных частицах, покрытых антителами. К ним присоединяются два фермента:

  • Люцифераза — отвечает за свет.
  • Бета-галактозидаза — обеспечивает люциферазу "топливом" для свечения.

Этот тандем создаёт мощный люминесцентный сигнал — в 500 раз ярче прежних решений. Более того, эффект держится дольше — примерно в восемь раз.

Что не получалось раньше

Попытки использовать люциферазу были и раньше, но свечение оказывалось слишком слабым. Учёные догадались, что усилить его можно, если рядом с люциферазой разместить "заводы" по производству химического топлива — и присоединили ферменты напрямую к антителам.

Проверка на практике

Технологию протестировали на 300 образцах крови. Результат:

  • Точность — 94%.
  • Обнаруживаются даже минимальные концентрации — 600 вирусных частиц на миллилитр.
  • Скорость — 20-25 минут.

Не нужны сложные дополнительные процедуры.

Что дальше

Разработка откроет новые горизонты в экспресс-диагностике вирусных заболеваний. Это может существенно повлиять на борьбу с пандемиями и повседневную медицину.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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