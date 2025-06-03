Разработка, которая меняет правила: вирусы больше не спрячутся

Американские исследователи сделали прорыв в диагностике вирусных инфекций. Разработка, созданная в Массачусетсе, позволяет буквально "подсвечивать" частицы коронавируса, ВИЧ, гепатитов B и C, делая их заметными даже в сложных биологических средах. При этом новая система в сотни раз ярче всех предыдущих попыток.
Диагностика инфекций — задача не из лёгких. Представьте, что вам нужно найти крошечную вирусную частицу в густой биологической среде, вроде замутнённой крови. Именно такую метафору приводит Хади Шафи, доцент Гарварда:
"Обнаружение вирусов — это как искать кубик льда в олимпийском бассейне, наполненном гелем с завязанными глазами".
Теперь, благодаря ферментативному каскаду, задача становится куда проще.
Система основана на магнитных частицах, покрытых антителами. К ним присоединяются два фермента:
Этот тандем создаёт мощный люминесцентный сигнал — в 500 раз ярче прежних решений. Более того, эффект держится дольше — примерно в восемь раз.
Попытки использовать люциферазу были и раньше, но свечение оказывалось слишком слабым. Учёные догадались, что усилить его можно, если рядом с люциферазой разместить "заводы" по производству химического топлива — и присоединили ферменты напрямую к антителам.
Технологию протестировали на 300 образцах крови. Результат:
Не нужны сложные дополнительные процедуры.
Разработка откроет новые горизонты в экспресс-диагностике вирусных заболеваний. Это может существенно повлиять на борьбу с пандемиями и повседневную медицину.
Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток. Вирусы поражают все типы организмов, от растений и животных до бактерий и архей (вирусы бактерий обычно называют бактериофагами).
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