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Германия ушла под лёд — но в обратную сторону: что случилось с ледниками

Наука

Представьте себе: за полвека наша планета потеряла ледников столько, сколько по объёму равняется целой Германии. Толщина этого воображаемого ледяного гиганта — 25 метров. И это не фантастика, а факты, подтверждённые учёными.

ледник
Фото: Веб-сайт НАСА
ледник

9 триллионов тонн льда — и это ещё не предел

"По оценкам Всемирной службы мониторинга ледников, с 1975 года мир лишился более 9 трлн тонн льда. Это сопоставимо с гигантским ледяным блоком размером с Германию", — сообщила Клэр Нуллис, представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), выступая в Женеве.

Самое стремительное таяние за всю историю наблюдений

По словам Нуллис, сейчас мы наблюдаем беспрецедентно быстрое отступление ледников — настолько стремительное, каким оно ещё никогда не было за всё время ведения замеров. Это значит, что глобальное потепление уже не гипотеза, а повседневная реальность, отражающаяся в горах и долинах.

Почему это важно

Ледники и ледяные покровы удерживают около 70% пресной воды на планете. Их исчезновение не только поднимает уровень моря, но и угрожает устойчивости водоснабжения миллиардов людей.

Масштабы пугают

  • 9 трлн тонн льда — утрачены.
  • Германия — площадь, с которой сравним ушедший объём.
  • 1975 — год начала официальных наблюдений.

Что это значит для нас

Каждая тонна растаявшего льда приближает человечество к новым климатическим потрясениям — от засух до наводнений. Реальные последствия глобального потепления уже здесь. И цифры — лишь верхушка айсберга.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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