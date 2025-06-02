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Чипы будущего: Германия сразится за титул лидера

1:55
Наука

По мнению экспертов, если немецкий стартап FMC получит государственную поддержку в объеме 1,3 миллиарда евро, то станет единственным в Европе производителем данной технологии.

Чипы памяти под микроскопом
Фото: Flickr by Micah Elizabeth Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Чипы памяти под микроскопом

Новое предприятие будет специализироваться на выпуске ferroelektromos DRAM-чипов, которые, как утверждается, превосходят традиционные решения по скорости, энергопотреблению и экономичности. Этот проект представляет собой не только технологический прорыв, но и усиление геополитического влияния Европы в полупроводниковой отрасли.

Немецкая компания FMC планирует строительство завода по производству чипов в Германии при условии получения государственной помощи в размере 1,3 миллиарда евро. Рассматриваются различные варианты местоположения, включая Магдебург, Пирну и Франкфурт-на-Одере. Финансирование может быть обеспечено из государственного фонда защиты климата и адаптации, который выделил два миллиарда евро на поддержку промышленных инвестиций. Всего на получение финансирования претендуют 25 различных проектов.

Технологический прорыв, предложенный стартапом, основан на использовании ferroelektromos DRAM-памяти, которая характеризуется высокой энергоэффективностью и потенциально более низкой себестоимостью. "Ферроэлектромос" материалы обладают уникальной кристаллической структурой, позволяющей им сохранять постоянный электрический импульс, который может быть изменен под воздействием внешнего электрического поля.

В основе разработки лежит использование оксида гафния, который ранее применялся преимущественно в ядерной энергетике. Технология FMC позволяет интегрировать энергонезависимую память в любой стандартный чип, пишет infostart.

Уточнения

Старта́п (от англ. startup company от start up дословно — «запускать») — компания с короткой историей операционной деятельности и анализа рынка.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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