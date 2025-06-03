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Что-то пошло не так: солнечная вспышка вызвала непредсказуемую реакцию

1:49
Наука

31 мая на Солнце произошёл мощный выброс — вспышка класса М8.2. И всё бы ничего, но последствия этого события стали настоящим сюрпризом даже для опытных астрономов.

искусственное солнце
Фото: https://commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
искусственное солнце

Рекордное облако плазмы уже на Земле

До нашей планеты долетело облако солнечной плазмы с невероятными характеристиками. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН совместно с учёными из ИСЗФ СО РАН.

По их данным, около 08:30 по московскому времени были зафиксированы резкие скачки параметров межпланетной среды. Особенно удивили два показателя:

  • Плотность.
  • Температура.

Миллионы градусов вместо привычной нормы

Температура плазмы, судя по данным спутников, превысила 2 миллиона градусов. Это более чем в 20 раз выше нормы, которая составляет около 100 тысяч.

"Есть вероятность, что подобные значения не фиксировались никогда в истории наблюдений", — отмечают специалисты.

Быстрее, чем когда-либо

Путь от Солнца до Земли облако преодолело с невероятной скоростью — менее чем за 30 часов. Это почти на сутки быстрее, чем ожидалось.

"Это время близко к рекордному", — подчеркнули в лаборатории.

Учёные сбиты с толку

Самое тревожное — данные спутников совершенно не совпадают с расчетами.

"Трудно понять, что именно происходит. Получаемая информация противоречит всем прогнозам и ожиданиям", — признаются специалисты.

Есть предположение, что Землю сначала достигло только узкое и стремительное волокно плазмы, а основная масса облака может прибыть позже.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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