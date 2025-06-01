Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грядка с характером: что сажают дачники, которые не носятся с лейкой
Весенние луковичные отцвели: какие растения сажать дальше, чтобы сад не пустовал
ГИБДД назвало самое опасное время на дороге: в эти часы лучше остаться дома
Этот холодильник умнее людей: искусственный интеллект Samsung вторгся на наши кухни
Собаки и их радость: что стоит за этим милым потягиванием, когда вы приходите домой
Плата за рай: Зелёный налог изменит путешествия на Гавайские острова
Чай без сахара: не такой уж и безопасный напиток — что скрывает эта привычка
Секрет бабушкиной кухни: куриный рулет, который исчезает с тарелки за секунды
Отели на воде: чем привлечь инвесторов, чтобы рынок хаусботов не замер

Забудьте GPS: французский стартап разработал уникальную систему Astradia

2:29
Наука

Французский стартап, являющийся подразделением ArianeGroup, готовится представить на рынке инновационную разработку — звездный искатель под названием Astradia.

Автомобильная навигационная система
Фото: commons.wikimedia.org by {{{1}}}, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобильная навигационная система

Эта система, способная функционировать в дневное время, имеет потенциал существенно изменить ситуацию в авиационной отрасли, которая все больше обеспокоена уязвимостью традиционных спутниковых навигационных систем. Это можно назвать небольшой, но значимой революцией, рожденной во Франции.

Astradia предлагает альтернативу GPS, который считается недостаточно надежным, заменяя его навигацией по звездам.

Современные навигационные системы, такие как GPS и Galileo, могут быть подвержены взлому, перехвату или просто оказаться недоступными в критический момент. Astradia, в свою очередь, предлагает смелое решение, позволяющее ориентироваться по звездам даже днем.

Эта технология не возникла случайно. Sodern опирается на многолетний опыт в космической сфере и тысячи звездных датчиков, уже используемых в космосе. Алгоритмы обнаружения звезд, разработанные для космоса, теперь применяются в земных условиях.

Принцип работы системы достаточно прост и гениален. Astradia в сочетании с инерциальной навигационной системой обеспечивает точное измерение ориентации, постоянно компенсируя естественные отклонения инерциальных датчиков. Эта синергия позволяет достигать высокой точности измерений — порядка нескольких угловых секунд в секунду, что соответствует одному метру на расстоянии 70 километров.

Система Astradia, весом менее трех килограммов и компактными размерами, может быть легко установлена на различных типах летательных аппаратов. Ее миниатюризация открывает перспективы для использования на беспилотниках, авиалайнерах, а также в военных целях.

Важным стратегическим преимуществом является то, что Astradia не излучает никаких волн, что обеспечивает полную конфиденциальность пользователя и устойчивость к помехам. Эта особенность будет востребована как военными, так и гражданскими операторами, заинтересованными в кибербезопасности. Кроме того, система работает по всему миру, включая океаны, и не требует обновления карт, пишет clubic.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Недвижимость
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне Аудио 
Новый уровень связи: что заменит интернет в ближайшем будущем
Наука и техника
Новый уровень связи: что заменит интернет в ближайшем будущем
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Кабачки копят яд — не из-за почвы, а из-за этих трёх ошибок
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Лесной монстр с севера: волк, который переписывает законы охоты
Последние материалы
Этот холодильник умнее людей: искусственный интеллект Samsung вторгся на наши кухни
ГИБДД назвало самое опасное время на дороге: в эти часы лучше остаться дома
Забудьте GPS: французский стартап разработал уникальную систему Astradia
Плата за рай: Зелёный налог изменит путешествия на Гавайские острова
Собаки и их радость: что стоит за этим милым потягиванием, когда вы приходите домой
Чай без сахара: не такой уж и безопасный напиток — что скрывает эта привычка
Секрет бабушкиной кухни: куриный рулет, который исчезает с тарелки за секунды
Отели на воде: чем привлечь инвесторов, чтобы рынок хаусботов не замер
Сергей Пенкин заявил, что у него есть дочь: неожиданное признание певца
Успех в садоводстве: забираем рассаду на улицу и защищаем от стрессов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.