Забудьте GPS: французский стартап разработал уникальную систему Astradia

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Французский стартап, являющийся подразделением ArianeGroup, готовится представить на рынке инновационную разработку — звездный искатель под названием Astradia.

Фото: commons.wikimedia.org by {{{1}}}, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автомобильная навигационная система

Эта система, способная функционировать в дневное время, имеет потенциал существенно изменить ситуацию в авиационной отрасли, которая все больше обеспокоена уязвимостью традиционных спутниковых навигационных систем. Это можно назвать небольшой, но значимой революцией, рожденной во Франции.

Astradia предлагает альтернативу GPS, который считается недостаточно надежным, заменяя его навигацией по звездам.

Современные навигационные системы, такие как GPS и Galileo, могут быть подвержены взлому, перехвату или просто оказаться недоступными в критический момент. Astradia, в свою очередь, предлагает смелое решение, позволяющее ориентироваться по звездам даже днем.

Эта технология не возникла случайно. Sodern опирается на многолетний опыт в космической сфере и тысячи звездных датчиков, уже используемых в космосе. Алгоритмы обнаружения звезд, разработанные для космоса, теперь применяются в земных условиях.

Принцип работы системы достаточно прост и гениален. Astradia в сочетании с инерциальной навигационной системой обеспечивает точное измерение ориентации, постоянно компенсируя естественные отклонения инерциальных датчиков. Эта синергия позволяет достигать высокой точности измерений — порядка нескольких угловых секунд в секунду, что соответствует одному метру на расстоянии 70 километров.

Система Astradia, весом менее трех килограммов и компактными размерами, может быть легко установлена на различных типах летательных аппаратов. Ее миниатюризация открывает перспективы для использования на беспилотниках, авиалайнерах, а также в военных целях.

Важным стратегическим преимуществом является то, что Astradia не излучает никаких волн, что обеспечивает полную конфиденциальность пользователя и устойчивость к помехам. Эта особенность будет востребована как военными, так и гражданскими операторами, заинтересованными в кибербезопасности. Кроме того, система работает по всему миру, включая океаны, и не требует обновления карт, пишет clubic.

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

